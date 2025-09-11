Ідеальні до шашлику: як замаринувати помідори, щоб вони були готові вже завтра (відео)

Дуже смачні та ароматні

Помідор — один із найпопулярніших овочів на нашому столі, який вживають у свіжому вигляді, додають у салати, соуси, супи та навіть готують заздалегідь на зиму. Одним із улюблених варіантів консервації є помідори по-болгарськи — ароматні, кисло-солодкі та надзвичайно соковиті.

Але сьогодні ми пропонуємо швидший варіант: мариновані помідори всього за 1 добу, які ідеально смакують до шашлику, риби чи просто як літня закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати мариновані помідори за добу

Інгредієнти:

помідори (краще чері) — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

часник — 5 зубчиків;

кріп або петрушка — 2–3 гілочки;

вода гаряча — 1 л;

цукор — 35 г;

сіль — 35 г;

оцет 9% — 35 мл;

перець горошком — за смаком;

лавровий лист — 1–2 шт.;

Спосіб приготування: