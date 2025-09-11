Рус

Ідеальні до шашлику: як замаринувати помідори, щоб вони були готові вже завтра (відео)

Марія Швець
Можна смакувати уже наступного дня
Можна смакувати уже наступного дня.

Дуже смачні та ароматні

Помідор — один із найпопулярніших овочів на нашому столі, який вживають у свіжому вигляді, додають у салати, соуси, супи та навіть готують заздалегідь на зиму. Одним із улюблених варіантів консервації є помідори по-болгарськи — ароматні, кисло-солодкі та надзвичайно соковиті.

Але сьогодні ми пропонуємо швидший варіант: мариновані помідори всього за 1 добу, які ідеально смакують до шашлику, риби чи просто як літня закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".

Як приготувати мариновані помідори за добу

Інгредієнти:

  • помідори (краще чері) — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • кріп або петрушка — 2–3 гілочки;
  • вода гаряча — 1 л;
  • цукор — 35 г;
  • сіль — 35 г;
  • оцет 9% — 35 мл;
  • перець горошком — за смаком;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Вимити помідори та підготувати цибулю і часник (очистити й нарізати).
  2. Змішати у великій ємності гарячу воду, цукор, сіль, оцет, перець і лаврушку, щоб отримати маринад.
  3. Викласти помідори у банку або глибоку тарілку, додати часник, цибулю та зелень.
  4. Залити овочі гарячим маринадом так, щоб він повністю покрив помідори.
  5. Накрити кришкою або тарілкою та залишити при кімнатній температурі на 24 години.
  6. Подавати до шашлику, риби або як закуску, зберігати в холодильнику після відкриття.
