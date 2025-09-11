Ідеальні до шашлику: як замаринувати помідори, щоб вони були готові вже завтра (відео)
-
-
Дуже смачні та ароматні
Помідор — один із найпопулярніших овочів на нашому столі, який вживають у свіжому вигляді, додають у салати, соуси, супи та навіть готують заздалегідь на зиму. Одним із улюблених варіантів консервації є помідори по-болгарськи — ароматні, кисло-солодкі та надзвичайно соковиті.
Але сьогодні ми пропонуємо швидший варіант: мариновані помідори всього за 1 добу, які ідеально смакують до шашлику, риби чи просто як літня закуска. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kozina_food0".
Як приготувати мариновані помідори за добу
Інгредієнти:
- помідори (краще чері) — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 5 зубчиків;
- кріп або петрушка — 2–3 гілочки;
- вода гаряча — 1 л;
- цукор — 35 г;
- сіль — 35 г;
- оцет 9% — 35 мл;
- перець горошком — за смаком;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
Спосіб приготування:
- Вимити помідори та підготувати цибулю і часник (очистити й нарізати).
- Змішати у великій ємності гарячу воду, цукор, сіль, оцет, перець і лаврушку, щоб отримати маринад.
- Викласти помідори у банку або глибоку тарілку, додати часник, цибулю та зелень.
- Залити овочі гарячим маринадом так, щоб він повністю покрив помідори.
- Накрити кришкою або тарілкою та залишити при кімнатній температурі на 24 години.
- Подавати до шашлику, риби або як закуску, зберігати в холодильнику після відкриття.