Идеальны к шашлыку: как замариновать помидоры, чтобы они были готовы уже завтра (видео)

Мария Швец
Можно смаковать уже на следующий день
Очень вкусные и ароматные

Помидор — один из самых популярных овощей на нашем столе, который употребляют в свежем виде, добавляют в салаты, соусы, супы и готовят заранее на зиму. Одним из любимых вариантов консервации есть помидоры по-болгарски — ароматные, кисло-сладкие и очень сочные.

Но сегодня мы предлагаем более быстрый вариант: маринованные помидоры всего за 1 сутки, которые идеально подходят к шашлыку, рыбе или просто как летняя закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".

Как приготовить маринованные помидоры за сутки

Ингредиенты:

  • помидоры (лучше черри) — 1 кг;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • укроп или петрушка – 2–3 веточки;
  • вода горячая – 1 л;
  • сахар — 35 г;
  • соль — 35 г;
  • уксус 9% — 35 мл;
  • перец горошком — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;

Способ приготовления:

  1. Вымыть помидоры и приготовить лук и чеснок (очистить и порезать).
  2. Смешать в большой емкости горячую воду, сахар, соль, уксус, перец и лаврушку, чтобы получить маринад.
  3. Выложить помидоры в банку или глубокую тарелку, добавить чеснок, лук и зелень.
  4. Залить овощи горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл помидоры.
  5. Накрыть крышкой или тарелкой и оставить при комнатной температуре на 24 часа.
  6. Подавать в шашлык, рыбу или в качестве закуски, хранить в холодильнике после открытия.
