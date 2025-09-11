Идеальны к шашлыку: как замариновать помидоры, чтобы они были готовы уже завтра (видео)
Очень вкусные и ароматные
Помидор — один из самых популярных овощей на нашем столе, который употребляют в свежем виде, добавляют в салаты, соусы, супы и готовят заранее на зиму. Одним из любимых вариантов консервации есть помидоры по-болгарски — ароматные, кисло-сладкие и очень сочные.
Но сегодня мы предлагаем более быстрый вариант: маринованные помидоры всего за 1 сутки, которые идеально подходят к шашлыку, рыбе или просто как летняя закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".
Как приготовить маринованные помидоры за сутки
Ингредиенты:
- помидоры (лучше черри) — 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- укроп или петрушка – 2–3 веточки;
- вода горячая – 1 л;
- сахар — 35 г;
- соль — 35 г;
- уксус 9% — 35 мл;
- перец горошком — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
Способ приготовления:
- Вымыть помидоры и приготовить лук и чеснок (очистить и порезать).
- Смешать в большой емкости горячую воду, сахар, соль, уксус, перец и лаврушку, чтобы получить маринад.
- Выложить помидоры в банку или глубокую тарелку, добавить чеснок, лук и зелень.
- Залить овощи горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл помидоры.
- Накрыть крышкой или тарелкой и оставить при комнатной температуре на 24 часа.
- Подавать в шашлык, рыбу или в качестве закуски, хранить в холодильнике после открытия.