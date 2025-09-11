Идеальны к шашлыку: как замариновать помидоры, чтобы они были готовы уже завтра (видео)

Очень вкусные и ароматные

Помидор — один из самых популярных овощей на нашем столе, который употребляют в свежем виде, добавляют в салаты, соусы, супы и готовят заранее на зиму. Одним из любимых вариантов консервации есть помидоры по-болгарски — ароматные, кисло-сладкие и очень сочные.

Но сегодня мы предлагаем более быстрый вариант: маринованные помидоры всего за 1 сутки, которые идеально подходят к шашлыку, рыбе или просто как летняя закуска. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kosina_food0".

Как приготовить маринованные помидоры за сутки

Ингредиенты:

помидоры (лучше черри) — 1 кг;

лук – 1 шт.;

чеснок – 5 зубчиков;

укроп или петрушка – 2–3 веточки;

вода горячая – 1 л;

сахар — 35 г;

соль — 35 г;

уксус 9% — 35 мл;

перец горошком — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

Способ приготовления: