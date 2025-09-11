Рус

Салат "Десятка": геніальний рецепт закуски на зиму

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Простий рецепт консервації, що вдасться кожному
Простий рецепт консервації, що вдасться кожному. Фото Скріншот з відео

Рецепт салату з баклажанів, який виходить смачним у всіх і завжди

Раніше ми вже ділилися рецептом зимового салату з зелених помідорів та перцю, а тепер пропонуємо ще один варіант заготовки на зиму — салат "Десятка". Готується він з баклажанів, помідорів, перцю та цибулі. Назва салату говорить сама за себе: усіх основних інгредієнтів потрібно по десять штук. Процес приготування дуже простий.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка azarchiknata1020 в TikTok.

Інгредієнти:

  • баклажан 10 шт.
  • перець болгарський 10 шт.
  • цибуля 10 шт.
  • помідори 10 шт.
  • часник 10 зуб.
  • перець мелений 1 ч.л.
  • сіль 2 ст.л.
  • цукор 100 г.
  • оцет 120 мл.

Як приготувати салат "Десятка" на зиму

  1. Усі овочі нарізаємо великими шматками та перекладаємо в каструлю з товстим дном.
  2. Додаємо цукор та сіль. Перемішуємо та накриваємо кришкою.
  3. Тушкуємо овочі 20 хвилин.
  4. Додаємо пропущений через прес часник, перець та оцет. Ще раз перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин.
  5. Розкладаємо салат у стерилізовані банки, закриваємо кришками та перевертаємо догори дном.
Теги:
#Рецепти #Баклажани #Консервація