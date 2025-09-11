Салат "Десятка": геніальний рецепт закуски на зиму

Рецепт салату з баклажанів, який виходить смачним у всіх і завжди

Раніше ми вже ділилися рецептом зимового салату з зелених помідорів та перцю, а тепер пропонуємо ще один варіант заготовки на зиму — салат "Десятка". Готується він з баклажанів, помідорів, перцю та цибулі. Назва салату говорить сама за себе: усіх основних інгредієнтів потрібно по десять штук. Процес приготування дуже простий.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка azarchiknata1020 в TikTok.

Інгредієнти:

баклажан 10 шт.

перець болгарський 10 шт.

цибуля 10 шт.

помідори 10 шт.

часник 10 зуб.

перець мелений 1 ч.л.

сіль 2 ст.л.

цукор 100 г.

оцет 120 мл.

Як приготувати салат "Десятка" на зиму