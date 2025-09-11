Салат "Десятка": геніальний рецепт закуски на зиму
Рецепт салату з баклажанів, який виходить смачним у всіх і завжди
Раніше ми вже ділилися рецептом зимового салату з зелених помідорів та перцю, а тепер пропонуємо ще один варіант заготовки на зиму — салат "Десятка". Готується він з баклажанів, помідорів, перцю та цибулі. Назва салату говорить сама за себе: усіх основних інгредієнтів потрібно по десять штук. Процес приготування дуже простий.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка azarchiknata1020 в TikTok.
Інгредієнти:
- баклажан 10 шт.
- перець болгарський 10 шт.
- цибуля 10 шт.
- помідори 10 шт.
- часник 10 зуб.
- перець мелений 1 ч.л.
- сіль 2 ст.л.
- цукор 100 г.
- оцет 120 мл.
Як приготувати салат "Десятка" на зиму
- Усі овочі нарізаємо великими шматками та перекладаємо в каструлю з товстим дном.
- Додаємо цукор та сіль. Перемішуємо та накриваємо кришкою.
- Тушкуємо овочі 20 хвилин.
- Додаємо пропущений через прес часник, перець та оцет. Ще раз перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин.
- Розкладаємо салат у стерилізовані банки, закриваємо кришками та перевертаємо догори дном.