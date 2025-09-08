Якщо є зелені помідори та перець: приготуйте салат, який замінить усі інші заготовки
Простий рецепт смачного салату з зелених помідорів на зиму
Раніше ми вже ділилися рецептом смажених зелених помідорів, а сьогодні пропонуємо інший, не менш смачний спосіб приготування цих овочів. Якщо додати до зелених помідорів солодкий перець, моркву та цибулю, а потім проварити овочі, вийде дуже смачний салат на зиму. Баночка салату з зелених помідорів стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру взимку.
Рецептом салату поділилась блогерка smishna_diana на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- 3 кг зелених помідорів;
- 1 кг червоного болгарського перцю;
- 1 кг цибулі;
- 1 кг моркви;
- 0,5 л соняшникової олії;
- 200 г цукру;
- 150 г оцту (9%);
- 2 ст. ложки солі
- Спеції за бажанням (перець горошком, духмяний перець, лавровий лист).
Як приготувати салат з зелених помідорів
- Нарізаємо усі овочі: зелені помідори — дольками, болгарський перець — соломкою, цибулю — кільцями або пелюстками, а моркву натираємо на великій тертці.
- Змішуємо нарізані овочі у великій каструлі.
- Додаємо до овочів соняшникову олію, цукор, оцет і сіль. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілилися.
- Залишаємо овочеву суміш постояти на 1-2 години, щоб вони пустили сік.
- Ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Після закипання зменшуємо вогонь і кип'ятимо салат 20-30 хвилин, періодично помішуючи. За кілька хвилин до готовності додаємо спеції, якщо ви їх використовуєте.
- Розкладаємо готовий гарячий салат по стерилізованих банках.
- Закатуємо банки стерильними кришками, перевертаємо догори дном, укутуємо чимось теплим (ковдрою, рушником) і залишаємо до повного охолодження.