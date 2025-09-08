Рус

Якщо є зелені помідори та перець: приготуйте салат, який замінить усі інші заготовки

Наталя Граковська
Зелені помідори не доведеться викидати
Зелені помідори не доведеться викидати. Фото instagram.com

Простий рецепт смачного салату з зелених помідорів на зиму

Раніше ми вже ділилися рецептом смажених зелених помідорів, а сьогодні пропонуємо інший, не менш смачний спосіб приготування цих овочів. Якщо додати до зелених помідорів солодкий перець, моркву та цибулю, а потім проварити овочі, вийде дуже смачний салат на зиму. Баночка салату з зелених помідорів стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру взимку.

Рецептом салату поділилась блогерка smishna_diana на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • 3 кг зелених помідорів;
  • 1 кг червоного болгарського перцю;
  • 1 кг цибулі;
  • 1 кг моркви;
  • 0,5 л соняшникової олії;
  • 200 г цукру;
  • 150 г оцту (9%);
  • 2 ст. ложки солі
  • Спеції за бажанням (перець горошком, духмяний перець, лавровий лист).

Як приготувати салат з зелених помідорів

  1. Нарізаємо усі овочі: зелені помідори — дольками, болгарський перець — соломкою, цибулю — кільцями або пелюстками, а моркву натираємо на великій тертці.
  2. Змішуємо нарізані овочі у великій каструлі.
  3. Додаємо до овочів соняшникову олію, цукор, оцет і сіль. Ретельно перемішуємо всі інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілилися.
  4. Залишаємо овочеву суміш постояти на 1-2 години, щоб вони пустили сік.
  5. Ставимо каструлю на вогонь і доводимо до кипіння. Після закипання зменшуємо вогонь і кип'ятимо салат 20-30 хвилин, періодично помішуючи. За кілька хвилин до готовності додаємо спеції, якщо ви їх використовуєте.
  6. Розкладаємо готовий гарячий салат по стерилізованих банках.
  7. Закатуємо банки стерильними кришками, перевертаємо догори дном, укутуємо чимось теплим (ковдрою, рушником) і залишаємо до повного охолодження.
