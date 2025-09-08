Якщо є зелені помідори та перець: приготуйте салат, який замінить усі інші заготовки

Простий рецепт смачного салату з зелених помідорів на зиму

Раніше ми вже ділилися рецептом смажених зелених помідорів, а сьогодні пропонуємо інший, не менш смачний спосіб приготування цих овочів. Якщо додати до зелених помідорів солодкий перець, моркву та цибулю, а потім проварити овочі, вийде дуже смачний салат на зиму. Баночка салату з зелених помідорів стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру взимку.

Рецептом салату поділилась блогерка smishna_diana на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

3 кг зелених помідорів;

1 кг червоного болгарського перцю;

1 кг цибулі;

1 кг моркви;

0,5 л соняшникової олії;

200 г цукру;

150 г оцту (9%);

2 ст. ложки солі

Спеції за бажанням (перець горошком, духмяний перець, лавровий лист).

Як приготувати салат з зелених помідорів