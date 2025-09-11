Укр

Салат "Десятка": гениальный рецепт закуски на зиму

Наталья Граковская
Простой рецепт консервации, который удастся каждому
Простой рецепт консервации, который удастся каждому. Фото Скриншот с видео

Рецепт салата из баклажанов, который получается вкусным у всех и всегда

Раньше мы уже делились рецептом зимнего салата из зеленых помидоров и перца, а теперь предлагаем еще один вариант заготовки на зиму — салат "Десятка". Готовится он из баклажанов, помидоров, перца и лука. Название салата говорит само за себя: всех основных ингредиентов нужно по десять штук. Процесс приготовления очень простой.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша azarchiknata1020 в TikTok.

Ингредиенты:

  • баклажан 10 шт.
  • перец болгарский 10 шт.
  • лук 10 шт.
  • помидоры 10 шт.
  • чеснок 10 зуб.
  • перец молотый 1 ч.л.
  • соль 2 ст.л.
  • сахар 100 г.
  • уксус 120 мл.

Как приготовить салат "Десятка" на зиму

  1. Все овощи нарезаем большими кусками и перекладываем в кастрюлю с толстым дном.
  2. Добавляем сахар и соль. Перемешиваем и накрываем крышкой.
  3. Тушим овощи 20 минут.
  4. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, перец и уксус. Еще раз перемешиваем и тушим еще 10 минут.
  5. Раскладываем салат в стерилизованные банки, закрываем крышками и переворачиваем вверх дном.
