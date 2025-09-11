Салат "Десятка": гениальный рецепт закуски на зиму
-
-
Читати українською
Рецепт салата из баклажанов, который получается вкусным у всех и всегда
Раньше мы уже делились рецептом зимнего салата из зеленых помидоров и перца, а теперь предлагаем еще один вариант заготовки на зиму — салат "Десятка". Готовится он из баклажанов, помидоров, перца и лука. Название салата говорит само за себя: всех основных ингредиентов нужно по десять штук. Процесс приготовления очень простой.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша azarchiknata1020 в TikTok.
Ингредиенты:
- баклажан 10 шт.
- перец болгарский 10 шт.
- лук 10 шт.
- помидоры 10 шт.
- чеснок 10 зуб.
- перец молотый 1 ч.л.
- соль 2 ст.л.
- сахар 100 г.
- уксус 120 мл.
Как приготовить салат "Десятка" на зиму
- Все овощи нарезаем большими кусками и перекладываем в кастрюлю с толстым дном.
- Добавляем сахар и соль. Перемешиваем и накрываем крышкой.
- Тушим овощи 20 минут.
- Добавляем пропущенный через пресс чеснок, перец и уксус. Еще раз перемешиваем и тушим еще 10 минут.
- Раскладываем салат в стерилизованные банки, закрываем крышками и переворачиваем вверх дном.