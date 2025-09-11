Салат "Десятка": гениальный рецепт закуски на зиму

Рецепт салата из баклажанов, который получается вкусным у всех и всегда

Раньше мы уже делились рецептом зимнего салата из зеленых помидоров и перца, а теперь предлагаем еще один вариант заготовки на зиму — салат "Десятка". Готовится он из баклажанов, помидоров, перца и лука. Название салата говорит само за себя: всех основных ингредиентов нужно по десять штук. Процесс приготовления очень простой.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша azarchiknata1020 в TikTok.

Ингредиенты:

баклажан 10 шт.

перец болгарский 10 шт.

лук 10 шт.

помидоры 10 шт.

чеснок 10 зуб.

перец молотый 1 ч.л.

соль 2 ст.л.

сахар 100 г.

уксус 120 мл.

Как приготовить салат "Десятка" на зиму