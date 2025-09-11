Кабачковые чипсы с соусом: простой рецепт для быстрого перекуса
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Неожиданный рецепт из кабачка
Из кабачков можно приготовить множество блюд. И это не только привычные оладьи или запеканки. Они прекрасно подходят и для создания легких закусок. Предлагаем рецепт хрустящей закуски из кабачков, которая может легко заменить чипсы. А в сочетании с нежным соусом на основе йогурта и чеснока она станет идеальным дополнением к семейным посиделкам или вечерним перекусам.
Рецептом в Instagram поделилась блогерша aysens.kitchen.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 70 г муки (4 столовых ложки)
- 30 г крахмала (2 столовые ложки)
- 120 мл минеральной воды
- Щепотка соли
- Половина чайной ложки разрыхлителя
Для кляра:
- Йогурт
- 1-2 зубчика чеснока
- Щепотка соли
- 3-4 веточки мелко нарезанного укропа
Приготовление:
- Выньте мягкую сердцевину кабачка, а внешнюю часть нарежьте как можно более тонкими ломтиками. У вас должны получиться тоненькие колечки.
- В миске смешайте муку, крахмал, соль и разрыхлитель. Добавьте минеральную воду, чтобы получить однородное жидкое тесто. Убедитесь, что тесто не слишком густое или слишком жидкое.
- Окуните ломтики кабачка в приготовленное тесто.
- Разогрейте масло на сковороде, и обжарьте кабачки с обеих сторон.
- Выложите обжаренные кабачки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир.
- Выложите йогурт в миску, добавьте тертый чеснок, соль и мелко нарезанный укроп и перемешайте.
Подавайте соус в отдельной миске или выложите его на сервировочную тарелку, а уже сверху обжаренные кабачки. Если вы будете раскладывать соус на тарелке, выкладывайте кабачки непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.