Кабачковые чипсы с соусом: простой рецепт для быстрого перекуса

Наталья Граковская
Хрустящие чипсы из кабачков
Неожиданный рецепт из кабачка

Из кабачков можно приготовить множество блюд. И это не только привычные оладьи или запеканки. Они прекрасно подходят и для создания легких закусок. Предлагаем рецепт хрустящей закуски из кабачков, которая может легко заменить чипсы. А в сочетании с нежным соусом на основе йогурта и чеснока она станет идеальным дополнением к семейным посиделкам или вечерним перекусам.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша aysens.kitchen.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 70 г муки (4 столовых ложки)
  • 30 г крахмала (2 столовые ложки)
  • 120 мл минеральной воды
  • Щепотка соли
  • Половина чайной ложки разрыхлителя

Для кляра:

  • Йогурт
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Щепотка соли
  • 3-4 веточки мелко нарезанного укропа

Приготовление:

  1. Выньте мягкую сердцевину кабачка, а внешнюю часть нарежьте как можно более тонкими ломтиками. У вас должны получиться тоненькие колечки.
  2. В миске смешайте муку, крахмал, соль и разрыхлитель. Добавьте минеральную воду, чтобы получить однородное жидкое тесто. Убедитесь, что тесто не слишком густое или слишком жидкое.
  3. Окуните ломтики кабачка в приготовленное тесто.
  4. Разогрейте масло на сковороде, и обжарьте кабачки с обеих сторон.
  5. Выложите обжаренные кабачки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир.
  6. Выложите йогурт в миску, добавьте тертый чеснок, соль и мелко нарезанный укроп и перемешайте.

Подавайте соус в отдельной миске или выложите его на сервировочную тарелку, а уже сверху обжаренные кабачки. Если вы будете раскладывать соус на тарелке, выкладывайте кабачки непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.

