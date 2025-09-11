Кабачковые чипсы с соусом: простой рецепт для быстрого перекуса

Неожиданный рецепт из кабачка

Из кабачков можно приготовить множество блюд. И это не только привычные оладьи или запеканки. Они прекрасно подходят и для создания легких закусок. Предлагаем рецепт хрустящей закуски из кабачков, которая может легко заменить чипсы. А в сочетании с нежным соусом на основе йогурта и чеснока она станет идеальным дополнением к семейным посиделкам или вечерним перекусам.

Рецептом в Instagram поделилась блогерша aysens.kitchen.

Ингредиенты:

1 кабачок

70 г муки (4 столовых ложки)

30 г крахмала (2 столовые ложки)

120 мл минеральной воды

Щепотка соли

Половина чайной ложки разрыхлителя

Для кляра:

Йогурт

1-2 зубчика чеснока

Щепотка соли

3-4 веточки мелко нарезанного укропа

Приготовление:

Выньте мягкую сердцевину кабачка, а внешнюю часть нарежьте как можно более тонкими ломтиками. У вас должны получиться тоненькие колечки. В миске смешайте муку, крахмал, соль и разрыхлитель. Добавьте минеральную воду, чтобы получить однородное жидкое тесто. Убедитесь, что тесто не слишком густое или слишком жидкое. Окуните ломтики кабачка в приготовленное тесто. Разогрейте масло на сковороде, и обжарьте кабачки с обеих сторон. Выложите обжаренные кабачки на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы стек лишний жир. Выложите йогурт в миску, добавьте тертый чеснок, соль и мелко нарезанный укроп и перемешайте.

Подавайте соус в отдельной миске или выложите его на сервировочную тарелку, а уже сверху обжаренные кабачки. Если вы будете раскладывать соус на тарелке, выкладывайте кабачки непосредственно перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.