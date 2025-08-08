Яблучний десерт без зайвих турбот: неймовірна легкість і смак за лічені хвилини (відео)

Домашній десерт, приготовлений без цукру лише з двох інгредієнтів

Яблуко — це соковитий, ароматний фрукт, що залишається улюбленцем багатьох поколінь. Його додають до випічки, варення, запіканок, компотів і навіть м’ясних страв. Один із класичних прикладів — штрудель з яблуками, де тонке тісто огортає солодку, пряну начинку.

Але сьогодні все буде значно простіше: лише два інгредієнти — і десерт готовий. Мінімум зусиль, максимум користі та смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kaplun_larisa".

Як приготувати яблучний десерт з двох інгредієнтів

Інгредієнти

яблука – 700–800 г;

вода – 50–70 мл;

желатин – 25 г;

вода (для желатину) – 50–70 мл;

Спосіб приготування