Яблучний десерт без зайвих турбот: неймовірна легкість і смак за лічені хвилини (відео)
Домашній десерт, приготовлений без цукру лише з двох інгредієнтів
Яблуко — це соковитий, ароматний фрукт, що залишається улюбленцем багатьох поколінь. Його додають до випічки, варення, запіканок, компотів і навіть м’ясних страв. Один із класичних прикладів — штрудель з яблуками, де тонке тісто огортає солодку, пряну начинку.
Але сьогодні все буде значно простіше: лише два інгредієнти — і десерт готовий. Мінімум зусиль, максимум користі та смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kaplun_larisa".
Як приготувати яблучний десерт з двох інгредієнтів
Інгредієнти
- яблука – 700–800 г;
- вода – 50–70 мл;
- желатин – 25 г;
- вода (для желатину) – 50–70 мл;
Спосіб приготування
- Нарізати яблука й поставити варити з водою на невеликому вогні до м’якості.
- Замочити желатин у воді й залишити на кілька хвилин для набухання.
- Подрібнити зварені яблука блендером до стану пюре.
- Розтопити желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння.
- Влити желатин у яблучне пюре й збити міксером 5–7 хвилин до пухкої маси.
- Розлити суміш у форму й поставити в холодильник до повного застигання.