Яблучний десерт без зайвих турбот: неймовірна легкість і смак за лічені хвилини (відео)

Марія Швець
Найніжніший, повітряний, що тане в роті, неймовірно смачний. Фото instagram.com

Домашній десерт, приготовлений без цукру лише з двох інгредієнтів

Яблуко — це соковитий, ароматний фрукт, що залишається улюбленцем багатьох поколінь. Його додають до випічки, варення, запіканок, компотів і навіть м’ясних страв. Один із класичних прикладів — штрудель з яблуками, де тонке тісто огортає солодку, пряну начинку.

Але сьогодні все буде значно простіше: лише два інгредієнти — і десерт готовий. Мінімум зусиль, максимум користі та смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "kaplun_larisa".

Як приготувати яблучний десерт з двох інгредієнтів

Інгредієнти

  • яблука – 700–800 г;
  • вода – 50–70 мл;
  • желатин – 25 г;
  • вода (для желатину) – 50–70 мл;

Спосіб приготування

  1. Нарізати яблука й поставити варити з водою на невеликому вогні до м’якості.
  2. Замочити желатин у воді й залишити на кілька хвилин для набухання.
  3. Подрібнити зварені яблука блендером до стану пюре.
  4. Розтопити желатин на водяній бані або в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння.
  5. Влити желатин у яблучне пюре й збити міксером 5–7 хвилин до пухкої маси.
  6. Розлити суміш у форму й поставити в холодильник до повного застигання.
