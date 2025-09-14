Моченые яблоки: простой способ превратить обычные фрукты в настоящий деликатес (видео)

Простой и доступный каждому рецепт

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, десерты в тесте, в том числе легкие яблочные десерты без лишних хлопот.

Но сегодня мы приготовим совсем другой вариант – ароматные моченые яблоки, которые станут идеальной закуской или дополнением к блюдам. Их пикантная сладость и легкий аромат специй точно удивят и обрадуют вашу семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить моченые яблоки

Ингредиенты:

яблоки – 3 кг;

лавровый лист – 1 шт.;

гвоздика – 2 шт.;

душистый перец – 1 шт.;

соль – 1 ст.л. без горки;

сахар – 3 ст.л. с горкой;

мед или горчица – по желанию;

Способ приготовления: