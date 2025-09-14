Укр

Моченые яблоки: простой способ превратить обычные фрукты в настоящий деликатес (видео)

Мария Швец
Самый вкусный зимний гарнир и ароматная закуска
Простой и доступный каждому рецепт

Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, десерты в тесте, в том числе легкие яблочные десерты без лишних хлопот.

Но сегодня мы приготовим совсем другой вариант – ароматные моченые яблоки, которые станут идеальной закуской или дополнением к блюдам. Их пикантная сладость и легкий аромат специй точно удивят и обрадуют вашу семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".

Как приготовить моченые яблоки

Ингредиенты:

  • яблоки – 3 кг;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • гвоздика – 2 шт.;
  • душистый перец – 1 шт.;
  • соль – 1 ст.л. без горки;
  • сахар – 3 ст.л. с горкой;
  • мед или горчица – по желанию;

Способ приготовления:

  1. Вымыть и приготовить яблоки.
  2. Подготовить банку, положив на дно лавровый лист, гвоздику и душистый перец.
  3. Выложить яблоки в банку плотными слоями.
  4. Засыпать яблоки солью и сахаром, добавить по желанию мед или горчицу.
  5. Залить яблоки холодной водой так, чтобы они были полностью покрыты.
  6. Закрыть банку крышкой и оставить на 5–7 дней при комнатной температуре ферментации.
