Моченые яблоки: простой способ превратить обычные фрукты в настоящий деликатес (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой и доступный каждому рецепт
Яблоко — один из самых популярных фруктов в мире, сочный, ароматный и универсальный в кулинарии. Из него готовят множество блюд: свежие салаты, соки, пироги, десерты в тесте, в том числе легкие яблочные десерты без лишних хлопот.
Но сегодня мы приготовим совсем другой вариант – ароматные моченые яблоки, которые станут идеальной закуской или дополнением к блюдам. Их пикантная сладость и легкий аромат специй точно удивят и обрадуют вашу семью. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka_nadia.77".
Как приготовить моченые яблоки
Ингредиенты:
- яблоки – 3 кг;
- лавровый лист – 1 шт.;
- гвоздика – 2 шт.;
- душистый перец – 1 шт.;
- соль – 1 ст.л. без горки;
- сахар – 3 ст.л. с горкой;
- мед или горчица – по желанию;
Способ приготовления:
- Вымыть и приготовить яблоки.
- Подготовить банку, положив на дно лавровый лист, гвоздику и душистый перец.
- Выложить яблоки в банку плотными слоями.
- Засыпать яблоки солью и сахаром, добавить по желанию мед или горчицу.
- Залить яблоки холодной водой так, чтобы они были полностью покрыты.
- Закрыть банку крышкой и оставить на 5–7 дней при комнатной температуре ферментации.