И к макаронам, и просто на хлеб: рецепт соуса "Шакшука" на зиму
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Соус из помидоров, перца и лука очень легко готовить
Соус "Шакшука" можно назвать одним из базовых овощных блюд на зиму. Его можно использовать для приготовления традиционной шакшуки, а еще добавлять к макаронам, рису или даже просто к хрустящему хлебу. Этот овощной соус получается необычайно вкусным и ароматным, а готовить его очень легко.
Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша Екатерина Бобылева. Благодаря этому соусу зимой можно будет всегда приготовить вкусное блюдо.
Ингредиенты
- 2 кг помидоров
- 250 г лука
- 250 г сладкого перца
- 125 мл масла без запаха
- 20 г соли (1 ст. л.)
Как готовить
- Помидоры залить крутым кипятком, подождать, пока кожица отстанет, и снять ее.
- Порезать помидоры, лук и перец кубиками.
- В кастрюле или сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и перец, жарить 7-8 минут.
- Добавить помидоры, соль и варить 30 минут.
- Разложить готовый соус по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
Ранее "Телеграф" делился простым рецептом маринованных помидоров. Его особенность в том, что для приготовления заготовки не нужен уксус и сахар.