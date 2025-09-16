И к макаронам, и просто на хлеб: рецепт соуса "Шакшука" на зиму

Соус из помидоров, перца и лука очень легко готовить

Соус "Шакшука" можно назвать одним из базовых овощных блюд на зиму. Его можно использовать для приготовления традиционной шакшуки, а еще добавлять к макаронам, рису или даже просто к хрустящему хлебу. Этот овощной соус получается необычайно вкусным и ароматным, а готовить его очень легко.

Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша Екатерина Бобылева. Благодаря этому соусу зимой можно будет всегда приготовить вкусное блюдо.

Ингредиенты

2 кг помидоров

250 г лука

250 г сладкого перца

125 мл масла без запаха

20 г соли (1 ст. л.)

Как готовить

Помидоры залить крутым кипятком, подождать, пока кожица отстанет, и снять ее. Порезать помидоры, лук и перец кубиками. В кастрюле или сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и перец, жарить 7-8 минут. Добавить помидоры, соль и варить 30 минут. Разложить готовый соус по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

