И к макаронам, и просто на хлеб: рецепт соуса "Шакшука" на зиму

Наталья Граковская
Овощной соус подойдет к любому блюду
Овощной соус подойдет к любому блюду. Фото Скриншот YouTube

Соус из помидоров, перца и лука очень легко готовить

Соус "Шакшука" можно назвать одним из базовых овощных блюд на зиму. Его можно использовать для приготовления традиционной шакшуки, а еще добавлять к макаронам, рису или даже просто к хрустящему хлебу. Этот овощной соус получается необычайно вкусным и ароматным, а готовить его очень легко.

Рецептом блюда поделилась кулинарная блогерша Екатерина Бобылева. Благодаря этому соусу зимой можно будет всегда приготовить вкусное блюдо.

Ингредиенты

  • 2 кг помидоров
  • 250 г лука
  • 250 г сладкого перца
  • 125 мл масла без запаха
  • 20 г соли (1 ст. л.)

Как готовить

  1. Помидоры залить крутым кипятком, подождать, пока кожица отстанет, и снять ее.
  2. Порезать помидоры, лук и перец кубиками.
  3. В кастрюле или сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и перец, жарить 7-8 минут.
  4. Добавить помидоры, соль и варить 30 минут.
  5. Разложить готовый соус по стерилизованным банкам и закрыть крышками.

Ранее "Телеграф" делился простым рецептом маринованных помидоров. Его особенность в том, что для приготовления заготовки не нужен уксус и сахар.

