Соковиті малосольні помідори: рецепт для тих, хто любить швидко і смачно (відео)

Марія Швець
Неймовірно смачно та просто. Фото instagram.com

Чудова літня заготівля

Помідор — один із найулюбленіших овочів, який смакує як свіжим, так і в різноманітних консерваціях. З нього готують соки, соуси, салати, а ще неймовірно смачні мариновані заготівлі, наприклад, помідори четвертинками.

У кожній родині є свої перевірені рецепти, які передаються з покоління в покоління. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і простий варіант — малосольні помідори всього за 1 годину в пакеті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".

Як приготувати малосольні помідори

Інгредієнти

  • помідори — 1 кг;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 0,5 ст. л.;
  • часник — 3 зубки;
  • петрушка та кріп — 40 г;
  • перець чорний горошком — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Промити помідори та обсушити.
  2. Подрібнити часник і зелень.
  3. Скласти помідори у щільний пакет.
  4. Додати часник, зелень, сіль, цукор та перець.
  5. Щільно зав’язати пакет і добре струсити.
  6. Залишити на 1 годину, кілька разів струшуючи пакет.
#Помідори #Закуска #Готуємо вдома