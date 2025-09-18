Соковиті малосольні помідори: рецепт для тих, хто любить швидко і смачно (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудова літня заготівля
Помідор — один із найулюбленіших овочів, який смакує як свіжим, так і в різноманітних консерваціях. З нього готують соки, соуси, салати, а ще неймовірно смачні мариновані заготівлі, наприклад, помідори четвертинками.
У кожній родині є свої перевірені рецепти, які передаються з покоління в покоління. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і простий варіант — малосольні помідори всього за 1 годину в пакеті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".
Як приготувати малосольні помідори
Інгредієнти
- помідори — 1 кг;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 0,5 ст. л.;
- часник — 3 зубки;
- петрушка та кріп — 40 г;
- перець чорний горошком — за смаком.
Спосіб приготування
- Промити помідори та обсушити.
- Подрібнити часник і зелень.
- Скласти помідори у щільний пакет.
- Додати часник, зелень, сіль, цукор та перець.
- Щільно зав’язати пакет і добре струсити.
- Залишити на 1 годину, кілька разів струшуючи пакет.