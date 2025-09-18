Соковиті малосольні помідори: рецепт для тих, хто любить швидко і смачно (відео)

Чудова літня заготівля

Помідор — один із найулюбленіших овочів, який смакує як свіжим, так і в різноманітних консерваціях. З нього готують соки, соуси, салати, а ще неймовірно смачні мариновані заготівлі, наприклад, помідори четвертинками.

У кожній родині є свої перевірені рецепти, які передаються з покоління в покоління. Але сьогодні ми пропонуємо швидкий і простий варіант — малосольні помідори всього за 1 годину в пакеті. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yulia_delicious_recipes".

Як приготувати малосольні помідори

Інгредієнти

помідори — 1 кг;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 0,5 ст. л.;

часник — 3 зубки;

петрушка та кріп — 40 г;

перець чорний горошком — за смаком.

Спосіб приготування