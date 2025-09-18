Сочные малосольные помидоры: рецепт для тех, кто любит быстро и вкусно (видео)
-
-
Прекрасная летняя заготовка
Помидор — один из самых любимых овощей, вкусный как свежим, так и в различных консервациях. Из него готовят соки, соусы, салаты, а еще невероятно вкусные маринованные заготовки, например помидоры четвертинками.
В каждой семье есть свои проверенные рецепты, передаваемые из поколения в поколение. Но сегодня мы предлагаем быстрый и простой вариант – малосольные помидоры всего за 1 час в пакете. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yulia_delicious_recipes ".
Как приготовить малосольные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 0,5 ст. л.;
- чеснок — 3 зубка;
- петрушка и укроп – 40 г;
- перец черный горошком – по вкусу.
Способ приготовления
- Помыть помидоры и обсушить.
- Измельчить чеснок и зелень.
- Сложить помидоры в плотный пакет.
- Добавить чеснок, зелень, соль, сахар и перец.
- Плотно завязать пакет и хорошо стряхнуть.
- Оставить на 1 час, несколько раз встряхивая пакет.