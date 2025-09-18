Укр

Сочные малосольные помидоры: рецепт для тех, кто любит быстро и вкусно (видео)

Мария Швец
Невероятно вкусно и просто
Невероятно вкусно и просто. Фото instagram.com

Прекрасная летняя заготовка

Помидор — один из самых любимых овощей, вкусный как свежим, так и в различных консервациях. Из него готовят соки, соусы, салаты, а еще невероятно вкусные маринованные заготовки, например помидоры четвертинками.

В каждой семье есть свои проверенные рецепты, передаваемые из поколения в поколение. Но сегодня мы предлагаем быстрый и простой вариант – малосольные помидоры всего за 1 час в пакете. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yulia_delicious_recipes ".

Как приготовить малосольные помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 0,5 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубка;
  • петрушка и укроп – 40 г;
  • перец черный горошком – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Помыть помидоры и обсушить.
  2. Измельчить чеснок и зелень.
  3. Сложить помидоры в плотный пакет.
  4. Добавить чеснок, зелень, соль, сахар и перец.
  5. Плотно завязать пакет и хорошо стряхнуть.
  6. Оставить на 1 час, несколько раз встряхивая пакет.
