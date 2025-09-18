Сочные малосольные помидоры: рецепт для тех, кто любит быстро и вкусно (видео)

Прекрасная летняя заготовка

Помидор — один из самых любимых овощей, вкусный как свежим, так и в различных консервациях. Из него готовят соки, соусы, салаты, а еще невероятно вкусные маринованные заготовки, например помидоры четвертинками.

В каждой семье есть свои проверенные рецепты, передаваемые из поколения в поколение. Но сегодня мы предлагаем быстрый и простой вариант – малосольные помидоры всего за 1 час в пакете. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " yulia_delicious_recipes ".

Как приготовить малосольные помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 0,5 ст. л.;

чеснок — 3 зубка;

петрушка и укроп – 40 г;

перец черный горошком – по вкусу.

Способ приготовления