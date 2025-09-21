Рус

Швидкий яблучний рулет: ароматний десерт, що готується за лічені хвилини (відео)

Марія Швець
Простий, але смачний та ароматний
Простий, але смачний та ароматний. Фото instagram.com

Швидка випічка для сімейного чаювання.

Яблуко – один із найулюбленіших фруктів, який дарує не лише користь, а й безмежні можливості для кулінарії. З нього готують компоти, варення, ароматні пироги та навіть прості, але такі улюблені з дитинства печені яблука.

Цей фрукт чудово поєднується як із солодкими, так і з пряними інгредієнтами, створюючи гармонію смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний і ароматний яблучний рулет, який стане окрасою будь-якого чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "treskablog".

Як приготувати яблучний рулет

Інгредієнти:

  • яблука кисло-солодкі – 3-4 шт.;
  • кориця – за смаком;
  • олія без запаху – 1 ч. л.;
  • яйця – 3 шт.;
  • цукор – 70 г;
  • борошно – 150 г;
  • масло вершкове розтоплене – 50 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати яблука: натерти на тертці та злегка відтиснути сік.
  2. Застелити деко пергаментом, змастити його олією та викласти яблука рівним шаром прямокутником.
  3. Посипати яблука корицею.
  4. Приготувати тісто: збити яйця з цукром, додати розтоплене масло, борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
  5. Вилити тісто поверх яблук та розрівняти.
  6. Випікати у розігрітій до 180°С духовці 15–20 хвилин, відразу після випікання акуратно згорнути рулетом і залишити охолонути.
