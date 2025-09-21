Швидкий яблучний рулет: ароматний десерт, що готується за лічені хвилини (відео)
Швидка випічка для сімейного чаювання.
Яблуко – один із найулюбленіших фруктів, який дарує не лише користь, а й безмежні можливості для кулінарії. З нього готують компоти, варення, ароматні пироги та навіть прості, але такі улюблені з дитинства печені яблука.
Цей фрукт чудово поєднується як із солодкими, так і з пряними інгредієнтами, створюючи гармонію смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний і ароматний яблучний рулет, який стане окрасою будь-якого чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "treskablog".
Як приготувати яблучний рулет
Інгредієнти:
- яблука кисло-солодкі – 3-4 шт.;
- кориця – за смаком;
- олія без запаху – 1 ч. л.;
- яйця – 3 шт.;
- цукор – 70 г;
- борошно – 150 г;
- масло вершкове розтоплене – 50 г;
- розпушувач – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Підготувати яблука: натерти на тертці та злегка відтиснути сік.
- Застелити деко пергаментом, змастити його олією та викласти яблука рівним шаром прямокутником.
- Посипати яблука корицею.
- Приготувати тісто: збити яйця з цукром, додати розтоплене масло, борошно та розпушувач, перемішати до однорідності.
- Вилити тісто поверх яблук та розрівняти.
- Випікати у розігрітій до 180°С духовці 15–20 хвилин, відразу після випікання акуратно згорнути рулетом і залишити охолонути.