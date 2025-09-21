Швидкий яблучний рулет: ароматний десерт, що готується за лічені хвилини (відео)

Швидка випічка для сімейного чаювання.

Яблуко – один із найулюбленіших фруктів, який дарує не лише користь, а й безмежні можливості для кулінарії. З нього готують компоти, варення, ароматні пироги та навіть прості, але такі улюблені з дитинства печені яблука.

Цей фрукт чудово поєднується як із солодкими, так і з пряними інгредієнтами, створюючи гармонію смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжний і ароматний яблучний рулет, який стане окрасою будь-якого чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "treskablog".

Як приготувати яблучний рулет

Інгредієнти:

яблука кисло-солодкі – 3-4 шт.;

кориця – за смаком;

олія без запаху – 1 ч. л.;

яйця – 3 шт.;

цукор – 70 г;

борошно – 150 г;

масло вершкове розтоплене – 50 г;

розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування: