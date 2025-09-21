Укр

Быстрый яблочный рулет: ароматный десерт, готовящийся за считанные минуты (видео)

Мария Швец
Фото instagram.com

Быстрая выпечка для семейного чаепития.

Яблоко – один из самых любимых фруктов, дарящий не только пользу, но и безграничные возможности для кулинарии. Из него готовят компоты, варенье, ароматные пироги и даже простые, но столь любимые с детства печеные яблоки.

Этот фрукт прекрасно сочетается как со сладкими, так и пряными ингредиентами, создавая гармонию вкуса. Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный и ароматный рулет яблочный, который станет украшением любого чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "treskablog".

Как приготовить яблочный рулет

Ингредиенты:

  • яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт.;
  • корица – по вкусу;
  • масло без запаха – 1 ч. л.;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 70 г;
  • мука – 150 г;
  • масло сливочное растопленное – 50 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Подготовить яблоки: натереть на терке и слегка отжать сок.
  2. Застлать противень пергаментом, смазать его маслом и выложить яблоки ровным слоем прямоугольником.
  3. Посыпать яблоки корицей.
  4. Приготовить тесто: взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло, муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  5. Вылить тесто поверх яблок и разровнять.
  6. Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут сразу после выпечки аккуратно свернуть рулетом и оставить остыть.
