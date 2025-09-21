Быстрый яблочный рулет: ароматный десерт, готовящийся за считанные минуты (видео)

Быстрая выпечка для семейного чаепития.

Яблоко – один из самых любимых фруктов, дарящий не только пользу, но и безграничные возможности для кулинарии. Из него готовят компоты, варенье, ароматные пироги и даже простые, но столь любимые с детства печеные яблоки.

Этот фрукт прекрасно сочетается как со сладкими, так и пряными ингредиентами, создавая гармонию вкуса. Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный и ароматный рулет яблочный, который станет украшением любого чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "treskablog".

Как приготовить яблочный рулет

Ингредиенты:

яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт.;

корица – по вкусу;

масло без запаха – 1 ч. л.;

яйца – 3 шт.;

сахар – 70 г;

мука – 150 г;

масло сливочное растопленное – 50 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления: