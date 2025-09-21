Быстрый яблочный рулет: ароматный десерт, готовящийся за считанные минуты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстрая выпечка для семейного чаепития.
Яблоко – один из самых любимых фруктов, дарящий не только пользу, но и безграничные возможности для кулинарии. Из него готовят компоты, варенье, ароматные пироги и даже простые, но столь любимые с детства печеные яблоки.
Этот фрукт прекрасно сочетается как со сладкими, так и пряными ингредиентами, создавая гармонию вкуса. Но сегодня мы предлагаем приготовить нежный и ароматный рулет яблочный, который станет украшением любого чаепития. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "treskablog".
Как приготовить яблочный рулет
Ингредиенты:
- яблоки кисло-сладкие – 3-4 шт.;
- корица – по вкусу;
- масло без запаха – 1 ч. л.;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 70 г;
- мука – 150 г;
- масло сливочное растопленное – 50 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Подготовить яблоки: натереть на терке и слегка отжать сок.
- Застлать противень пергаментом, смазать его маслом и выложить яблоки ровным слоем прямоугольником.
- Посыпать яблоки корицей.
- Приготовить тесто: взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло, муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Вылить тесто поверх яблок и разровнять.
- Выпекать в разогретой до 180°С духовке 15–20 минут сразу после выпечки аккуратно свернуть рулетом и оставить остыть.