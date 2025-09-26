Казковий яблучний пиріг: старовинний рецепт соковитої випічки, що нагадує дитинство (відео)

Зможе приготувати навіть господиня-початківець

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, який використовують у випічці, десертах та навіть соусах. З нього готують яблучні пироги, штруделі, кекси й легкі галети.

Саме галета з яблуками відома своєю простотою та домашнім шармом, адже поєднує хрустке тісто й ніжну ароматну начинку. Але сьогодні ми пропонуємо спекти ароматний яблучний пиріг, який стане окрасою будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Закарпатська Господиня".

Як приготувати смачний пиріг

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

розпушувач – 16 г;

вершкове масло – 200 г;

цукор – 200 г;

сіль – 1/2 ч. л.;

яйця – 2 шт.;

сметана – 100–150 г;

яблука очищені – 3 кг;

цукор – 100 г;

кориця – 1–2 ч. л.;

сік лимона – за смаком;

манна крупа – 5–6 ст. л.

Спосіб приготування: