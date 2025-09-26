Казковий яблучний пиріг: старовинний рецепт соковитої випічки, що нагадує дитинство (відео)
Зможе приготувати навіть господиня-початківець
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, який використовують у випічці, десертах та навіть соусах. З нього готують яблучні пироги, штруделі, кекси й легкі галети.
Саме галета з яблуками відома своєю простотою та домашнім шармом, адже поєднує хрустке тісто й ніжну ароматну начинку. Але сьогодні ми пропонуємо спекти ароматний яблучний пиріг, який стане окрасою будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Закарпатська Господиня".
Як приготувати смачний пиріг
Інгредієнти:
- борошно – 500 г;
- розпушувач – 16 г;
- вершкове масло – 200 г;
- цукор – 200 г;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 100–150 г;
- яблука очищені – 3 кг;
- цукор – 100 г;
- кориця – 1–2 ч. л.;
- сік лимона – за смаком;
- манна крупа – 5–6 ст. л.
Спосіб приготування:
- Підготувати тісто, змішавши борошно, розпушувач, масло, цукор, сіль, яйця та сметану.
- Замісити еластичне тісто та розкачати його у форму 35×25 см.
- Яблука нарізати кубиками або тонкими скибочками, посипати цукром, корицею та за бажанням скропити лимонним соком.
- Форму з тістом злегка присипати манною крупою, викласти яблучну начинку.
- Рівномірно розподілити яблука, щоб начинка добре пропеклася.
- Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 45–50 хвилин до золотистої скоринки.