Казковий яблучний пиріг: старовинний рецепт соковитої випічки, що нагадує дитинство (відео)

Марія Швець
Дуже просто, швидко та смачно, для всієї родини
Дуже просто, швидко та смачно, для всієї родини. Фото youtube.com

Зможе приготувати навіть господиня-початківець

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів, який використовують у випічці, десертах та навіть соусах. З нього готують яблучні пироги, штруделі, кекси й легкі галети.

Саме галета з яблуками відома своєю простотою та домашнім шармом, адже поєднує хрустке тісто й ніжну ароматну начинку. Але сьогодні ми пропонуємо спекти ароматний яблучний пиріг, який стане окрасою будь-якого столу. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Закарпатська Господиня".

Як приготувати смачний пиріг

Інгредієнти:

  • борошно – 500 г;
  • розпушувач – 16 г;
  • вершкове масло – 200 г;
  • цукор – 200 г;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 100–150 г;
  • яблука очищені – 3 кг;
  • цукор – 100 г;
  • кориця – 1–2 ч. л.;
  • сік лимона – за смаком;
  • манна крупа – 5–6 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Підготувати тісто, змішавши борошно, розпушувач, масло, цукор, сіль, яйця та сметану.
  2. Замісити еластичне тісто та розкачати його у форму 35×25 см.
  3. Яблука нарізати кубиками або тонкими скибочками, посипати цукром, корицею та за бажанням скропити лимонним соком.
  4. Форму з тістом злегка присипати манною крупою, викласти яблучну начинку.
  5. Рівномірно розподілити яблука, щоб начинка добре пропеклася.
  6. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 45–50 хвилин до золотистої скоринки.
