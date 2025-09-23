Рус

Галета з яблуками: як приготувати ідеальну карамельну начинку (відео)

Марія Швець
Смачна та дуже швидка солодка випічка на кожен день
Смачна та дуже швидка солодка випічка на кожен день. Фото instagram.com

Фруктова ніжність у кожному шматочку

Яблука – соковитий і ароматний фрукт, з якого готують десерти, пироги та печені страви. Одним із найсмачніших варіантів є печені яблука в хрусткому тісті, які добре поєднуються з корицею та карамеллю.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати яблучну галету – простий та ефектний десерт, який не потребує складних інгредієнтів. Цей рецепт ідеально підійде як для домашнього чаювання, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the_blosssom".

Як приготувати галети з яблуками

Інгредієнти (на 2 галети):

  • борошно – 250 г;
  • холодне вершкове масло – 150 г;
  • цукор – 2 ст. л.;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • дрібка солі;
  • яблука – 4-5 шт.;
  • цукор для начинки – 3-4 ст. л.;
  • жовток для змащування – 1 шт.;
  • молоко – 1 ч. л. (за бажанням для розведення жовтка);

Спосіб приготування:

  1. Нарізати холодне масло, додати до борошна, швидко перетерти у крихту.
  2. Додати цукор, сметану та сіль, замісити м’яке тісто; при потребі додати решту борошна.
  3. Розділити тісто на дві частини та розкотити у тонкі пласти.
  4. Яблука порізати та карамелізувати на сковороді з цукром; за бажанням додати корицю.
  5. Викласти начинку на тісто, залишаючи відкриті краї, сформувати галети та змастити жовтком з молоком.
  6. Випікати в розігрітій до 190°C духовці 25–40 хвилин до золотистої скоринки.
