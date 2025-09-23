Галета з яблуками: як приготувати ідеальну карамельну начинку (відео)
Фруктова ніжність у кожному шматочку
Яблука – соковитий і ароматний фрукт, з якого готують десерти, пироги та печені страви. Одним із найсмачніших варіантів є печені яблука в хрусткому тісті, які добре поєднуються з корицею та карамеллю.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати яблучну галету – простий та ефектний десерт, який не потребує складних інгредієнтів. Цей рецепт ідеально підійде як для домашнього чаювання, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the_blosssom".
Як приготувати галети з яблуками
Інгредієнти (на 2 галети):
- борошно – 250 г;
- холодне вершкове масло – 150 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- дрібка солі;
- яблука – 4-5 шт.;
- цукор для начинки – 3-4 ст. л.;
- жовток для змащування – 1 шт.;
- молоко – 1 ч. л. (за бажанням для розведення жовтка);
Спосіб приготування:
- Нарізати холодне масло, додати до борошна, швидко перетерти у крихту.
- Додати цукор, сметану та сіль, замісити м’яке тісто; при потребі додати решту борошна.
- Розділити тісто на дві частини та розкотити у тонкі пласти.
- Яблука порізати та карамелізувати на сковороді з цукром; за бажанням додати корицю.
- Викласти начинку на тісто, залишаючи відкриті краї, сформувати галети та змастити жовтком з молоком.
- Випікати в розігрітій до 190°C духовці 25–40 хвилин до золотистої скоринки.