Галета з яблуками: як приготувати ідеальну карамельну начинку (відео)

Фруктова ніжність у кожному шматочку

Яблука – соковитий і ароматний фрукт, з якого готують десерти, пироги та печені страви. Одним із найсмачніших варіантів є печені яблука в хрусткому тісті, які добре поєднуються з корицею та карамеллю.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати яблучну галету – простий та ефектний десерт, який не потребує складних інгредієнтів. Цей рецепт ідеально підійде як для домашнього чаювання, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "the_blosssom".

Як приготувати галети з яблуками

Інгредієнти (на 2 галети):

борошно – 250 г;

холодне вершкове масло – 150 г;

цукор – 2 ст. л.;

сметана – 2-3 ст. л.;

дрібка солі;

яблука – 4-5 шт.;

цукор для начинки – 3-4 ст. л.;

жовток для змащування – 1 шт.;

молоко – 1 ч. л. (за бажанням для розведення жовтка);

Спосіб приготування: