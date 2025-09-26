Сказочный яблочный пирог: старинный рецепт сочной выпечки, напоминающий детство (видео)
Сможет приготовить даже начинающая хозяйка
Яблоко – один из самых любимых фруктов, который используют в выпечке, десертах и даже соусах. Из него готовят яблочные пироги, штрудели, кексы и легкие галеты.
Именно галета с яблоками известна своей простотой и домашним шармом, ведь сочетает хрустящее тесто и нежную ароматную начинку. Но сегодня мы предлагаем испечь ароматный яблочный пирог, который станет украшением любого стола. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале " Закарпатская Хозяйка ".
Как приготовить вкусный пирог.
Ингредиенты:
- мука – 500 г;
- разрыхлитель – 16 г;
- сливочное масло – 200 г;
- сахар – 200 г;
- соль – 1/2 ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 100–150 г;
- яблоки очищенные – 3 кг;
- сахар – 100 г;
- корица – 1–2 ч. л.;
- сок лимона – по вкусу;
- манная крупа – 5–6 ст. л.
Способ приготовления:
- Подготовить тесто, смешав муку, разрыхлитель, масло, сахар, соль, яйца и сметану.
- Замесите эластичное тесто и раскатайте его в форму 35×25 см.
- Яблоки нарезать кубиками или тонкими ломтиками, посыпать сахаром, корицей и по желанию сбрызнуть лимонным соком.
- Форму с тестом слегка присыпать манной крупой, выложить яблочную начинку.
- Равномерно распределить яблоки, чтобы начинка хорошо пропеклась.
- Выпекать в разогретой духовке при 180 С около 45-50 минут до золотистой корочки.