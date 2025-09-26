Укр

Сказочный яблочный пирог: старинный рецепт сочной выпечки, напоминающий детство (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень просто, быстро и вкусно, для всей семьи
Очень просто, быстро и вкусно, для всей семьи. Фото youtube.com

Сможет приготовить даже начинающая хозяйка

Яблоко – один из самых любимых фруктов, который используют в выпечке, десертах и даже соусах. Из него готовят яблочные пироги, штрудели, кексы и легкие галеты.

Именно галета с яблоками известна своей простотой и домашним шармом, ведь сочетает хрустящее тесто и нежную ароматную начинку. Но сегодня мы предлагаем испечь ароматный яблочный пирог, который станет украшением любого стола. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале " Закарпатская Хозяйка ".

Как приготовить вкусный пирог.

Ингредиенты:

  • мука – 500 г;
  • разрыхлитель – 16 г;
  • сливочное масло – 200 г;
  • сахар – 200 г;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 100–150 г;
  • яблоки очищенные – 3 кг;
  • сахар – 100 г;
  • корица – 1–2 ч. л.;
  • сок лимона – по вкусу;
  • манная крупа – 5–6 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Подготовить тесто, смешав муку, разрыхлитель, масло, сахар, соль, яйца и сметану.
  2. Замесите эластичное тесто и раскатайте его в форму 35×25 см.
  3. Яблоки нарезать кубиками или тонкими ломтиками, посыпать сахаром, корицей и по желанию сбрызнуть лимонным соком.
  4. Форму с тестом слегка присыпать манной крупой, выложить яблочную начинку.
  5. Равномерно распределить яблоки, чтобы начинка хорошо пропеклась.
  6. Выпекать в разогретой духовке при 180 С около 45-50 минут до золотистой корочки.
Теги:
#Яблоко #Пирог #Готовим дома