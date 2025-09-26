Сказочный яблочный пирог: старинный рецепт сочной выпечки, напоминающий детство (видео)

Сможет приготовить даже начинающая хозяйка

Яблоко – один из самых любимых фруктов, который используют в выпечке, десертах и даже соусах. Из него готовят яблочные пироги, штрудели, кексы и легкие галеты.

Именно галета с яблоками известна своей простотой и домашним шармом, ведь сочетает хрустящее тесто и нежную ароматную начинку. Но сегодня мы предлагаем испечь ароматный яблочный пирог, который станет украшением любого стола. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале " Закарпатская Хозяйка ".

Как приготовить вкусный пирог.

Ингредиенты:

мука – 500 г;

разрыхлитель – 16 г;

сливочное масло – 200 г;

сахар – 200 г;

соль – 1/2 ч. л.;

яйца – 2 шт.;

сметана – 100–150 г;

яблоки очищенные – 3 кг;

сахар – 100 г;

корица – 1–2 ч. л.;

сок лимона – по вкусу;

манная крупа – 5–6 ст. л.

Способ приготовления: