Яблучні оладки без зайвої олії: ця випічка зробить ранок ідеальним (відео)

Марія Швець
Швидкий десерт, що викликає спільне захоплення
Швидкий десерт, що викликає спільне захоплення. Фото instagram.com

Рецепт швидкого приготування ніжних і рум'яних оладок яблучних, які обов'язково сподобаються багатьом

Яблуко – це соковитий та ароматний фрукт, який широко використовують у випічці та десертах. З нього можна готувати різноманітні страви, зокрема тертий яблучний пиріг, компоти чи варення.

Але сьогодні ми пропонуємо яблучні оладки – легкі, повітряні та ароматні, ідеальні для сніданку або перекусу. Вони виходять ніжними, з приємною кислинкою яблука та ароматом ванілі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

  • яблуко – 1 велике;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 10 г;
  • густий йогурт або сметана – 200 г;
  • сода – 4 г;
  • борошно – 170 г;
  • ваніль – за смаком;
  • кокосова олія – для смаження;

Спосіб приготування:

  1. Натерти яблуко та змішати з яйцем, цукром, ваніллю та йогуртом.
  2. Додати соду і ретельно перемішати.
  3. Просіяти борошно та ввести в суміш, перемішати до однорідності.
  4. Розігріти сковорідку з кокосовою олією.
  5. Викладати тісто ложкою на сковорідку.
  6. Смажити під кришкою з обох боків до золотистої скоринки.
#Яблука #Випічка #Готуємо вдома