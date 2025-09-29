Яблучні оладки без зайвої олії: ця випічка зробить ранок ідеальним (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт швидкого приготування ніжних і рум'яних оладок яблучних, які обов'язково сподобаються багатьом
Яблуко – це соковитий та ароматний фрукт, який широко використовують у випічці та десертах. З нього можна готувати різноманітні страви, зокрема тертий яблучний пиріг, компоти чи варення.
Але сьогодні ми пропонуємо яблучні оладки – легкі, повітряні та ароматні, ідеальні для сніданку або перекусу. Вони виходять ніжними, з приємною кислинкою яблука та ароматом ванілі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- яблуко – 1 велике;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 10 г;
- густий йогурт або сметана – 200 г;
- сода – 4 г;
- борошно – 170 г;
- ваніль – за смаком;
- кокосова олія – для смаження;
Спосіб приготування:
- Натерти яблуко та змішати з яйцем, цукром, ваніллю та йогуртом.
- Додати соду і ретельно перемішати.
- Просіяти борошно та ввести в суміш, перемішати до однорідності.
- Розігріти сковорідку з кокосовою олією.
- Викладати тісто ложкою на сковорідку.
- Смажити під кришкою з обох боків до золотистої скоринки.