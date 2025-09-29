Яблучні оладки без зайвої олії: ця випічка зробить ранок ідеальним (відео)

Рецепт швидкого приготування ніжних і рум'яних оладок яблучних, які обов'язково сподобаються багатьом

Яблуко – це соковитий та ароматний фрукт, який широко використовують у випічці та десертах. З нього можна готувати різноманітні страви, зокрема тертий яблучний пиріг, компоти чи варення.

Але сьогодні ми пропонуємо яблучні оладки – легкі, повітряні та ароматні, ідеальні для сніданку або перекусу. Вони виходять ніжними, з приємною кислинкою яблука та ароматом ванілі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "solopiika".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

яблуко – 1 велике;

яйце – 1 шт.;

цукор – 10 г;

густий йогурт або сметана – 200 г;

сода – 4 г;

борошно – 170 г;

ваніль – за смаком;

кокосова олія – для смаження;

Спосіб приготування: