Яблочные оладьи без лишнего масла: эта выпечка сделает утро идеальным (видео)

Рецепт быстрого приготовления нежных и румяных оладий яблочных, которые обязательно понравятся многим

Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, широко используемый в выпечке и десертах. Из него можно готовить разнообразные блюда, в том числе тертый яблочный пирог, компоты или варенье.

Но сегодня мы предлагаем оладьи яблочные – легкие, воздушные и ароматные, идеальные для завтрака или перекуса. Они получаются нежными, с приятной кислинкой яблока и ароматом ванили. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " solopiika ".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яблоко – 1 большое;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 10 г;

густой йогурт или сметана – 200 г;

сода – 4 г;

мука – 170 г;

ваниль – по вкусу;

кокосовое масло – для жарки;

Способ приготовления: