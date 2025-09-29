Яблочные оладьи без лишнего масла: эта выпечка сделает утро идеальным (видео)
Рецепт быстрого приготовления нежных и румяных оладий яблочных, которые обязательно понравятся многим
Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, широко используемый в выпечке и десертах. Из него можно готовить разнообразные блюда, в том числе тертый яблочный пирог, компоты или варенье.
Но сегодня мы предлагаем оладьи яблочные – легкие, воздушные и ароматные, идеальные для завтрака или перекуса. Они получаются нежными, с приятной кислинкой яблока и ароматом ванили. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " solopiika ".
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- яблоко – 1 большое;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 10 г;
- густой йогурт или сметана – 200 г;
- сода – 4 г;
- мука – 170 г;
- ваниль – по вкусу;
- кокосовое масло – для жарки;
Способ приготовления:
- Натереть яблоко и смешать с яйцом, сахаром, ванилью и йогуртом.
- Добавить соду и тщательно перемешать.
- Просеять муку и ввести в смесь, перемешать до однородности.
- Разогреть сковороду с кокосовым маслом.
- Выкладывать тесто ложкой на сковороду.
- Жарить под крышкой по бокам до золотистой корочки.