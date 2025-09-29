Укр

Яблочные оладьи без лишнего масла: эта выпечка сделает утро идеальным (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстрый десерт, вызывающий общий восторг
Быстрый десерт, вызывающий общий восторг. Фото instagram.com

Рецепт быстрого приготовления нежных и румяных оладий яблочных, которые обязательно понравятся многим

Яблоко – это сочный и ароматный фрукт, широко используемый в выпечке и десертах. Из него можно готовить разнообразные блюда, в том числе тертый яблочный пирог, компоты или варенье.

Но сегодня мы предлагаем оладьи яблочные – легкие, воздушные и ароматные, идеальные для завтрака или перекуса. Они получаются нежными, с приятной кислинкой яблока и ароматом ванили. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " solopiika ".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 большое;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 10 г;
  • густой йогурт или сметана – 200 г;
  • сода – 4 г;
  • мука – 170 г;
  • ваниль – по вкусу;
  • кокосовое масло – для жарки;

Способ приготовления:

  1. Натереть яблоко и смешать с яйцом, сахаром, ванилью и йогуртом.
  2. Добавить соду и тщательно перемешать.
  3. Просеять муку и ввести в смесь, перемешать до однородности.
  4. Разогреть сковороду с кокосовым маслом.
  5. Выкладывать тесто ложкой на сковороду.
  6. Жарить под крышкой по бокам до золотистой корочки.
Теги:
#Яблоки #Выпечка #Готовим дома