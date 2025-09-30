Смачніше, ніж у кав`ярні: як приготувати пухку та ароматну яблучну "Шарлотку" (відео)

Чудовий варіант полуденку або легкої вечері, що наповнить будинок ароматом затишку

Яблука — один із найулюбленіших фруктів у світі. Їх додають у пироги, запіканки, варення та навіть роблять ароматні яблучні оладки.

Але сьогодні ми пропонуємо спекти класичну яблучну шарлотку — простий і ніжний десерт, який завжди вдається. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "maryna_korotych".

Як приготувати яблучні оладки

Інгредієнти:

яблука – 5-6 середніх;

яйця – 4;

цукор – 50 г;

борошно – 150 г.

Спосіб приготування: