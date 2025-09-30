Смачніше, ніж у кав`ярні: як приготувати пухку та ароматну яблучну "Шарлотку" (відео)
Чудовий варіант полуденку або легкої вечері, що наповнить будинок ароматом затишку
Яблука — один із найулюбленіших фруктів у світі. Їх додають у пироги, запіканки, варення та навіть роблять ароматні яблучні оладки.
Але сьогодні ми пропонуємо спекти класичну яблучну шарлотку — простий і ніжний десерт, який завжди вдається. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "maryna_korotych".
Як приготувати яблучні оладки
Інгредієнти:
- яблука – 5-6 середніх;
- яйця – 4;
- цукор – 50 г;
- борошно – 150 г.
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука тонкими скибками та викласти у форму, застелену пергаментом і змащену маслом.
- Збити яйця з цукром до пишної піни.
- Обережно вмішати просіяне борошно, щоб зберегти легкість тіста.
- Залити яблука тістом.
- Випікати у духовці при 180°С до золотистої скоринки.
- Подавати, перевернувши яблуками догори, з морозивом або сиропом.