Смачніше, ніж у кав`ярні: як приготувати пухку та ароматну яблучну "Шарлотку" (відео)

Марія Швець
Це не лише смачний, а й корисний десерт
Це не лише смачний, а й корисний десерт.

Чудовий варіант полуденку або легкої вечері, що наповнить будинок ароматом затишку

Яблука — один із найулюбленіших фруктів у світі. Їх додають у пироги, запіканки, варення та навіть роблять ароматні яблучні оладки.

Але сьогодні ми пропонуємо спекти класичну яблучну шарлотку — простий і ніжний десерт, який завжди вдається. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "maryna_korotych".

Інгредієнти:

  • яблука – 5-6 середніх;
  • яйця – 4;
  • цукор – 50 г;
  • борошно – 150 г.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука тонкими скибками та викласти у форму, застелену пергаментом і змащену маслом.
  2. Збити яйця з цукром до пишної піни.
  3. Обережно вмішати просіяне борошно, щоб зберегти легкість тіста.
  4. Залити яблука тістом.
  5. Випікати у духовці при 180°С до золотистої скоринки.
  6. Подавати, перевернувши яблуками догори, з морозивом або сиропом.
#Випічка #Шарлотка #Готуємо вдома