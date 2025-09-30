Вкуснее, чем в кафе: как приготовить пышную и ароматную яблочную "Шарлотку" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный вариант полдника или легкого ужина, наполняющего дом ароматом уюта
Яблоки – один из самых любимых фруктов в мире. Их добавляют в пироги, запеканки, варенье и даже делают ароматные яблочные оладьи.
Но сегодня мы предлагаем испечь классическую яблочную шарлотку – простой и нежный десерт, который всегда удается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "maryna_korotych".
Как приготовить яблочные оладьи
Ингредиенты:
- яблоки – 5-6 средних;
- яйца – 4;
- сахар – 50 г;
- мука – 150 г.
Способ приготовления:
- Нарезать яблоки тонкими ломтиками и выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
- Взбить яйца с сахаром до пышной пены.
- Осторожно вмешать просеянную муку, чтобы сохранить лёгкость теста.
- Залить тесто яблоки.
- Выпекать в духовке при 180°С до золотистой корочки.
- Подавать, перевернув яблоками вверх, с мороженым или сиропом.