Укр

Вкуснее, чем в кафе: как приготовить пышную и ароматную яблочную "Шарлотку" (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Это не только вкусный, но и полезный десерт
Это не только вкусный, но и полезный десерт. Фото instagram.com

Прекрасный вариант полдника или легкого ужина, наполняющего дом ароматом уюта

Яблоки – один из самых любимых фруктов в мире. Их добавляют в пироги, запеканки, варенье и даже делают ароматные яблочные оладьи.

Но сегодня мы предлагаем испечь классическую яблочную шарлотку – простой и нежный десерт, который всегда удается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "maryna_korotych".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • яблоки – 5-6 средних;
  • яйца – 4;
  • сахар – 50 г;
  • мука – 150 г.

Способ приготовления:

  1. Нарезать яблоки тонкими ломтиками и выложить в форму, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
  2. Взбить яйца с сахаром до пышной пены.
  3. Осторожно вмешать просеянную муку, чтобы сохранить лёгкость теста.
  4. Залить тесто яблоки.
  5. Выпекать в духовке при 180°С до золотистой корочки.
  6. Подавать, перевернув яблоками вверх, с мороженым или сиропом.
Теги:
#Выпечка #Шарлотка #Готовим дома