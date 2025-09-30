Вкуснее, чем в кафе: как приготовить пышную и ароматную яблочную "Шарлотку" (видео)

Прекрасный вариант полдника или легкого ужина, наполняющего дом ароматом уюта

Яблоки – один из самых любимых фруктов в мире. Их добавляют в пироги, запеканки, варенье и даже делают ароматные яблочные оладьи.

Но сегодня мы предлагаем испечь классическую яблочную шарлотку – простой и нежный десерт, который всегда удается. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "maryna_korotych".

Как приготовить яблочные оладьи

Ингредиенты:

яблоки – 5-6 средних;

яйца – 4;

сахар – 50 г;

мука – 150 г.

Способ приготовления: