Найзатишніша вечеря осені: картопля по-українськи з вершковим соусом (відео)

Картопля — універсальний овоч, який давно став основою багатьох українських страв. З неї готують супи, пюре, тушковані страви з м’ясом і овочами.

Особливо популярною є тушкована картопля з м’ясом, яка виходить ситною та ароматною. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — картопля по-українськи з ніжним соусом із вершків, часнику та зелені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати картоплю по-українськи з вершковим соусом

Інгредієнти:

картопля — 1,5-2 кг;

цибуля — 200 г;

вершки або рідка сметана 10-15% — 250-300 мл;

часник — 4-5 зубчиків;

олія — 20 мл;

кріп — 30-40 г;

сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування: