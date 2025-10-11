Найзатишніша вечеря осені: картопля по-українськи з вершковим соусом (відео)
-
-
Має неймовірно ніжний вершковий смак і аромат
Картопля — універсальний овоч, який давно став основою багатьох українських страв. З неї готують супи, пюре, тушковані страви з м’ясом і овочами.
Особливо популярною є тушкована картопля з м’ясом, яка виходить ситною та ароматною. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — картопля по-українськи з ніжним соусом із вершків, часнику та зелені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати картоплю по-українськи з вершковим соусом
Інгредієнти:
- картопля — 1,5-2 кг;
- цибуля — 200 г;
- вершки або рідка сметана 10-15% — 250-300 мл;
- часник — 4-5 зубчиків;
- олія — 20 мл;
- кріп — 30-40 г;
- сіль, перець — за смаком;
Спосіб приготування:
- Нарізати картоплю середніми кубиками і відварити у підсоленій воді, злити воду після готовності.
- Розігріти олію на сковороді та обсмажити цибулю на середньому вогні 6 хвилин.
- Влити вершки або сметану, додати подрібнений часник та кріп, довести до кипіння, тушкувати 1-2 хвилини.
- Залити соусом картоплю та обережно перемішати.
- Довести до гарячого стану на слабкому вогні ще 1-2 хвилини.
- Подавати гарячою, можна прикрасити свіжою зеленню.