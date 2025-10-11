Рус

Найзатишніша вечеря осені: картопля по-українськи з вершковим соусом (відео)

Марія Швець
Навариста, ситна та смачна
Навариста, ситна та смачна. Фото instagram.com

Має неймовірно ніжний вершковий смак і аромат

Картопля — універсальний овоч, який давно став основою багатьох українських страв. З неї готують супи, пюре, тушковані страви з м’ясом і овочами.

Особливо популярною є тушкована картопля з м’ясом, яка виходить ситною та ароматною. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — картопля по-українськи з ніжним соусом із вершків, часнику та зелені. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати картоплю по-українськи з вершковим соусом

Інгредієнти:

  • картопля — 1,5-2 кг;
  • цибуля — 200 г;
  • вершки або рідка сметана 10-15% — 250-300 мл;
  • часник — 4-5 зубчиків;
  • олія — 20 мл;
  • кріп — 30-40 г;
  • сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати картоплю середніми кубиками і відварити у підсоленій воді, злити воду після готовності.
  2. Розігріти олію на сковороді та обсмажити цибулю на середньому вогні 6 хвилин.
  3. Влити вершки або сметану, додати подрібнений часник та кріп, довести до кипіння, тушкувати 1-2 хвилини.
  4. Залити соусом картоплю та обережно перемішати.
  5. Довести до гарячого стану на слабкому вогні ще 1-2 хвилини.
  6. Подавати гарячою, можна прикрасити свіжою зеленню.
