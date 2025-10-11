Укр

Самый уютный ужин осени: картофель по-украински со сливочным соусом (видео)

Мария Швец
Наваристая, сытная и вкусная
Наваристая, сытная и вкусная. Фото instagram.com

Имеет невероятно нежный сливочный вкус и аромат

Картофель — универсальный овощ, давно ставший основой многих украинских блюд. Из нее готовят супы, пюре, тушеные блюда с мясом и овощами.

Особенно популярен тушеный картофель с мясом, который получается сытным и ароматным. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант — картофель по-украински с нежным соусом из сливок, чеснока и зелени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить картофель по-украински со сливочным соусом

Ингредиенты:

  • картофель – 1,5-2 кг;
  • лук — 200 г;
  • сливки или жидкая сметана 10-15% — 250-300 мл;
  • чеснок – 4-5 зубчиков;
  • масло – 20 мл;
  • укроп – 30-40 г;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать картофель средними кубиками и отварить в подсоленной воде, слить воду после готовности.
  2. Разогреть растительное масло на сковороде и обжарить лук на среднем огне 6 минут.
  3. Влить сливки или сметану, добавить измельченный чеснок и укроп, довести до кипения, тушить 1-2 минуты.
  4. Залить картофель соусом и осторожно перемешать.
  5. Довести до горячего состояния на слабом огне еще 1-2 минуты.
  6. Подавать горячей, можно украсить свежей зеленью.
