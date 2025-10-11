Самый уютный ужин осени: картофель по-украински со сливочным соусом (видео)

Имеет невероятно нежный сливочный вкус и аромат

Картофель — универсальный овощ, давно ставший основой многих украинских блюд. Из нее готовят супы, пюре, тушеные блюда с мясом и овощами.

Особенно популярен тушеный картофель с мясом, который получается сытным и ароматным. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант — картофель по-украински с нежным соусом из сливок, чеснока и зелени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить картофель по-украински со сливочным соусом

Ингредиенты:

картофель – 1,5-2 кг;

лук — 200 г;

сливки или жидкая сметана 10-15% — 250-300 мл;

чеснок – 4-5 зубчиков;

масло – 20 мл;

укроп – 30-40 г;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: