Самый уютный ужин осени: картофель по-украински со сливочным соусом (видео)
-
-
Имеет невероятно нежный сливочный вкус и аромат
Картофель — универсальный овощ, давно ставший основой многих украинских блюд. Из нее готовят супы, пюре, тушеные блюда с мясом и овощами.
Особенно популярен тушеный картофель с мясом, который получается сытным и ароматным. Но сегодня мы предлагаем несколько другой вариант — картофель по-украински с нежным соусом из сливок, чеснока и зелени. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить картофель по-украински со сливочным соусом
Ингредиенты:
- картофель – 1,5-2 кг;
- лук — 200 г;
- сливки или жидкая сметана 10-15% — 250-300 мл;
- чеснок – 4-5 зубчиков;
- масло – 20 мл;
- укроп – 30-40 г;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать картофель средними кубиками и отварить в подсоленной воде, слить воду после готовности.
- Разогреть растительное масло на сковороде и обжарить лук на среднем огне 6 минут.
- Влить сливки или сметану, добавить измельченный чеснок и укроп, довести до кипения, тушить 1-2 минуты.
- Залить картофель соусом и осторожно перемешать.
- Довести до горячего состояния на слабом огне еще 1-2 минуты.
- Подавать горячей, можно украсить свежей зеленью.