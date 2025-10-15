Як очистити гарбуз від шкірки швидко та легко: ці кулінарні лайфхаки заощадять час і сили

Три простих способи, які допоможуть швидко та безпечно очистити гарбуз

Восени гарбуз стає одним із найпопулярніших продуктів на кухні. З нього готують супи, запіканки, пироги, каші та навіть десерти. Практично всі рецепти передбачають використання очищеної м'якоті гарбуза, без насіння і жорсткої шкірки, що додає клопоту в процес приготування.

Очистити гарбуз від твердої шкірки іноді вимагає багато зусиль. У таких випадках на допомогу приходять прості лайфхаки, які дозволяють зняти шкірку швидко та легко.

Як очистити гарбуз — корисні лайфхаки

Один із найпопулярніших лайфхаків — використання мікрохвильової печі для очищення гарбуза. Спочатку проколіть шкірку гарбуза виделкою в кількох місцях, щоб пара могла виходити і гарбуз не лопнув. Потім помістіть його в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини на максимальній потужності. Після цього шкірка стане м'якою, і її можна буде легко зняти овочечисткою або ножем.

Ще один простий спосіб — запікання в духовці. Він підходить для очищення великого гарбуза. Розігрійте духовку до 180∘C і запікайте в ній гарбуз 10-15 хвилин. Шкірка розм'якшиться, і її можна буде легко зрізати ножем або навіть зняти руками, не пошкодивши м'якоть.

Якщо немає часу на духовку, спробуйте метод з окропом. Помістіть гарбуз у каструлю або глибоку миску, залийте окропом і накрийте кришкою на 30 хвилин. Після цього одразу перекладіть у холодну воду (для шокового охолодження), і шкірка легко відокремиться за допомогою ножа або овочечистки.

