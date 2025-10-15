Рус

Як очистити гарбуз від шкірки швидко та легко: ці кулінарні лайфхаки заощадять час і сили

Наталя Граковська
Очистити гарбуз від твердої шкірки буває непросто
Очистити гарбуз від твердої шкірки буває непросто. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Три простих способи, які допоможуть швидко та безпечно очистити гарбуз

Восени гарбуз стає одним із найпопулярніших продуктів на кухні. З нього готують супи, запіканки, пироги, каші та навіть десерти. Практично всі рецепти передбачають використання очищеної м'якоті гарбуза, без насіння і жорсткої шкірки, що додає клопоту в процес приготування.

Очистити гарбуз від твердої шкірки іноді вимагає багато зусиль. У таких випадках на допомогу приходять прості лайфхаки, які дозволяють зняти шкірку швидко та легко.

Як очистити гарбуз — корисні лайфхаки

Один із найпопулярніших лайфхаків — використання мікрохвильової печі для очищення гарбуза. Спочатку проколіть шкірку гарбуза виделкою в кількох місцях, щоб пара могла виходити і гарбуз не лопнув. Потім помістіть його в мікрохвильову піч на 2-3 хвилини на максимальній потужності. Після цього шкірка стане м'якою, і її можна буде легко зняти овочечисткою або ножем.

Ще один простий спосіб — запікання в духовці. Він підходить для очищення великого гарбуза. Розігрійте духовку до 180∘C і запікайте в ній гарбуз 10-15 хвилин. Шкірка розм'якшиться, і її можна буде легко зрізати ножем або навіть зняти руками, не пошкодивши м'якоть.

Якщо немає часу на духовку, спробуйте метод з окропом. Помістіть гарбуз у каструлю або глибоку миску, залийте окропом і накрийте кришкою на 30 хвилин. Після цього одразу перекладіть у холодну воду (для шокового охолодження), і шкірка легко відокремиться за допомогою ножа або овочечистки.

