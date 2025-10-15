Как очистить тыкву от кожуры быстро и легко: эти кулинарные лайфхаки сэкономят время и силы

Три простых способа, которые помогут быстро и безопасно очистить тыкву

Осенью тыква становится одним из самых популярных продуктов на кухне. Из нее готовят супы, запеканки, пироги, каши и даже десерты. Практически все рецепты предполагают использование очищенной мякоти тыквы, без семян и жесткой кожуры, что добавляет хлопот в процесс приготовления.

Очистить тыкву от твердой кожуры иногда требует много усилий. В таких случаях на помощь приходят простые лайфхаки, которые позволяют снять кожуру быстро и легко.

Как очистить тыкву — полезные лайфхаки

Один из самых популярных лайфхаков — использование микроволновой печи для очистки тыквы. Сначала проколите кожуру тыквы вилкой в нескольких местах, чтобы пар мог выходить и тыква не лопнула. Затем поместите ее в микроволновку на 2-3 минуты на максимальной мощности. После этого кожура станет мягкой, и ее можно будет легко снять овощечисткой или ножом.

Еще один простой способ — запекание в духовке. Он подходит для очистки крупной тыквы. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте в ней тыкву 10-15 минут. Кожура размягчится, и ее можно будет легко срезать ножом или даже снять руками, не повредив мякоть.

Если нет времени на духовку, попробуйте метод с кипятком. Поместите тыкву в кастрюлю или глубокую миску, залейте кипятком и накройте крышкой на 30 минут. После этого сразу переложите в холодную воду (для шокового охлаждения), и кожура легко отделится с помощью ножа или овощечистки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти пересоленный суп. Один лайфхак с картофелем поможет улучшить вкус блюда.