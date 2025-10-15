Укр

Как очистить тыкву от кожуры быстро и легко: эти кулинарные лайфхаки сэкономят время и силы

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очистить тыкву от твердой кожуры бывает непросто
Очистить тыкву от твердой кожуры бывает непросто. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Три простых способа, которые помогут быстро и безопасно очистить тыкву

Осенью тыква становится одним из самых популярных продуктов на кухне. Из нее готовят супы, запеканки, пироги, каши и даже десерты. Практически все рецепты предполагают использование очищенной мякоти тыквы, без семян и жесткой кожуры, что добавляет хлопот в процесс приготовления.

Очистить тыкву от твердой кожуры иногда требует много усилий. В таких случаях на помощь приходят простые лайфхаки, которые позволяют снять кожуру быстро и легко.

Как очистить тыкву — полезные лайфхаки

Один из самых популярных лайфхаков — использование микроволновой печи для очистки тыквы. Сначала проколите кожуру тыквы вилкой в нескольких местах, чтобы пар мог выходить и тыква не лопнула. Затем поместите ее в микроволновку на 2-3 минуты на максимальной мощности. После этого кожура станет мягкой, и ее можно будет легко снять овощечисткой или ножом.

Еще один простой способ — запекание в духовке. Он подходит для очистки крупной тыквы. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте в ней тыкву 10-15 минут. Кожура размягчится, и ее можно будет легко срезать ножом или даже снять руками, не повредив мякоть.

Если нет времени на духовку, попробуйте метод с кипятком. Поместите тыкву в кастрюлю или глубокую миску, залейте кипятком и накройте крышкой на 30 минут. После этого сразу переложите в холодную воду (для шокового охлаждения), и кожура легко отделится с помощью ножа или овощечистки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти пересоленный суп. Один лайфхак с картофелем поможет улучшить вкус блюда.

Теги:
#Тыква #Лайфхак