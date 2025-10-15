Якщо приготували все з гарбуза — приготуйте цей десерт: рецепт смачного крем-брюле (відео)
-
-
Вершковий крем під хрусткою карамельною гарбузовою скоринкою
Гарбуз — універсальний овоч, який широко використовують у приготуванні страв від супів до десертів. Його поєднують із нутом, вершками або спеціями для створення ніжних кремових текстур.
Популярний гарбузовий гарнір або пюре чудово підходить для вечері, а солодкі десерти з ним стають улюбленими осінніми ласощами. Сьогодні ми пропонуємо приготувати вишуканий гарбузовий крем-брюле з ніжним вершковим смаком і ароматом ванілі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "o_gorodnik".
Як приготувати гарбузове крем-брюле
Інгредієнти:
- гарбузова мʼякоть запечена — 250 г;
- яєчні жовтки — 70 г;
- вершки 30% — 500 г;
- цукор — 100 + 50 г;
- стручок ванілі — 1 шт.;
Спосіб приготування:
- Розрізати гарбуз навпіл, змастити олією та запікати при 170°С до м’якості.
- Збити у блендері гарбуз, вершки, насіння ванілі та 100 г цукру до однорідності, перелити у каструлю та довести до кипіння.
- Змішати жовтки з рештою цукру та поступово влити гарячу гарбузову масу.
- Процідити суміш через дрібне сито.
- Розлити по формах та поставити на деко, залити кипʼятком на 3/4 висоти форм.
- Запікати при 160°С 20-25 хв, дати охолонути, присипати цукром та карамелізувати зверху.