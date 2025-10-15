Якщо приготували все з гарбуза — приготуйте цей десерт: рецепт смачного крем-брюле (відео)

Вершковий крем під хрусткою карамельною гарбузовою скоринкою

Гарбуз — універсальний овоч, який широко використовують у приготуванні страв від супів до десертів. Його поєднують із нутом, вершками або спеціями для створення ніжних кремових текстур.

Популярний гарбузовий гарнір або пюре чудово підходить для вечері, а солодкі десерти з ним стають улюбленими осінніми ласощами. Сьогодні ми пропонуємо приготувати вишуканий гарбузовий крем-брюле з ніжним вершковим смаком і ароматом ванілі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "o_gorodnik".

Як приготувати гарбузове крем-брюле

Інгредієнти:

гарбузова мʼякоть запечена — 250 г;

яєчні жовтки — 70 г;

вершки 30% — 500 г;

цукор — 100 + 50 г;

стручок ванілі — 1 шт.;

Спосіб приготування: