Якщо приготували все з гарбуза — приготуйте цей десерт: рецепт смачного крем-брюле (відео)

Марія Швець
Красивий, найсмачніший, тане у роті
Красивий, найсмачніший, тане у роті. Фото instagram.com

Вершковий крем під хрусткою карамельною гарбузовою скоринкою

Гарбуз — універсальний овоч, який широко використовують у приготуванні страв від супів до десертів. Його поєднують із нутом, вершками або спеціями для створення ніжних кремових текстур.

Популярний гарбузовий гарнір або пюре чудово підходить для вечері, а солодкі десерти з ним стають улюбленими осінніми ласощами. Сьогодні ми пропонуємо приготувати вишуканий гарбузовий крем-брюле з ніжним вершковим смаком і ароматом ванілі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "o_gorodnik".

Як приготувати гарбузове крем-брюле

Інгредієнти:

  • гарбузова мʼякоть запечена — 250 г;
  • яєчні жовтки — 70 г;
  • вершки 30% — 500 г;
  • цукор — 100 + 50 г;
  • стручок ванілі — 1 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Розрізати гарбуз навпіл, змастити олією та запікати при 170°С до м’якості.
  2. Збити у блендері гарбуз, вершки, насіння ванілі та 100 г цукру до однорідності, перелити у каструлю та довести до кипіння.
  3. Змішати жовтки з рештою цукру та поступово влити гарячу гарбузову масу.
  4. Процідити суміш через дрібне сито.
  5. Розлити по формах та поставити на деко, залити кипʼятком на 3/4 висоти форм.
  6. Запікати при 160°С 20-25 хв, дати охолонути, присипати цукром та карамелізувати зверху.
