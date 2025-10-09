Як перевірити сир на натуральність: чотири простих способи

Перевірити якість сиру можна легко та без лабораторії

Купуючи кисломолочний сир у магазині чи на ринку, можна легко зіткнутися з неякісним або підробленим продуктом. При цьому висока ціна зовсім не гарантує гарну якість. Щоб вибрати справжній кисломолочний сир, важливо знати, що входить до його складу та як перевірити його в домашніх умовах.

У складі натурального кисломолочного сиру всього два інгредієнти — молоко та закваска. Але якщо кисломолочний сир містить пальмову олію, рослинні жири, сухе молоко, він не може вважатися натуральним.

Найточніший спосіб відрізнити натуральний кисломолочний сир від підробки – звернутися до лабораторії. Але можна зробити це й у домашніх умовах. Для цього нічого не доведеться купувати, — все необхідне є в кожному домі.

Смак та зовнішній вигляд

Натуральний сир має зернисту, трохи вологу текстуру (не липку чи гумову), легкий кисломолочний запах без хімії. На смак — свіжий, без маслянистої плівки на язиці. Якщо кисломолочний сир занадто гладкий, солодкуватий або залишає жирний післясмак, це підозріло.

Нагрівання

Щоб перевірити кисломолочний сир на натуральність, візьміть 1–2 столові ложки продукту та покладіть на суху чисту сковороду, бажано з антипригарним покриттям. Поставте сковороду на середній вогонь і нагрівайте кисломолочний сир 2–3 хвилини, іноді помішуючи. Натуральний продукт буде рівномірно плавитися, виділяючи прозору сироватку, збереже зернисту або злегка тягучу текстуру, не залишить жирних плям і матиме приємний молочний запах без хімічних ноток. Продукт із рослинними жирами, наприклад пальмовою олією, розплавиться в маслянисту рідину і залишить жирні плями на сковороді. Він може стати липким, нагадувати розплавлений сир і виділяти неприємний запах горілого жиру чи хімії.

Окріп

Візьміть невеликий шматочок кисломолочного сиру (приблизно 1–2 чайні ложки) і покладіть його в склянку або миску. Залийте продукт гарячою водою (80–90°C, майже окріп) і залиште на 1–2 хвилини. Натуральний кисломолочний сир частково розчиниться, залишиться грудкуватим, а вода злегка помутніє через виділення сироватки, але не стане жирною. Якщо ж у кисломолочному сирі є рослинні жири, він розпадеться на дрібні пластівці, вода помутніє, а на її поверхні з'являться масляні краплі.

Йод

Капніть на кисломолочний сир 2–3 краплі розчину йоду з аптеки. Якщо кисломолочний сир натуральний, він або не змінить колір, або злегка пожовтіє від йоду. Якщо ж у складі є крохмаль, кисломолочний сир посиніє або стане фіолетовим.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти додавати до картоплі, щоб вона не темніла. Завдяки простим хитрощам деруни будуть золотистого кольору.