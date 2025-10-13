Один інгредієнт зробить картопляне пюре неймовірним: що до нього додати

Картопляне пюре виходить легким та дуже ніжним

Картопля — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні, з якого готують безліч страв: від запеченої картоплі до дерунів чи ніжних суфле. Її універсальний смак дозволяє експериментувати з приправами та поєднаннями.

Але сьогодні ми пропонуємо класику у вишуканому варіанті — картопляне пюре з мускатним горіхом. Воно виходить неймовірно ніжним, ароматним і стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати картопляне пюре з мускатним горіхом

Інгредієнти:

картопля відварена — 100 г;

вершки 30% — 50–60 г;

вершкове масло — 40 г;

молоко — 25 г;

мускатний горіх мелений — дрібка;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування: