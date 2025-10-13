Один інгредієнт зробить картопляне пюре неймовірним: що до нього додати
Картопляне пюре виходить легким та дуже ніжним
Картопля — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні, з якого готують безліч страв: від запеченої картоплі до дерунів чи ніжних суфле. Її універсальний смак дозволяє експериментувати з приправами та поєднаннями.
Але сьогодні ми пропонуємо класику у вишуканому варіанті — картопляне пюре з мускатним горіхом. Воно виходить неймовірно ніжним, ароматним і стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".
Як приготувати картопляне пюре з мускатним горіхом
Інгредієнти:
- картопля відварена — 100 г;
- вершки 30% — 50–60 г;
- вершкове масло — 40 г;
- молоко — 25 г;
- мускатний горіх мелений — дрібка;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю, нарізати однаковими шматками та відварити в підсоленій воді до м’якості.
- Злити воду й підсушити картоплю в каструлі на слабкому вогні 2–3 хвилини.
- Гарячу картоплю перетерти через сито, щоб отримати ніжну текстуру без грудочок.
- Додати гаряче молоко та обережно перемішати до однорідності.
- У сковороді розігріти вершки з маслом, додати картоплю й мускатний горіх, ретельно вимішати.
- Варити на мінімальному вогні до кремової консистенції, скуштувати та при потребі досолити.