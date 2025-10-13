Рус

Один інгредієнт зробить картопляне пюре неймовірним: що до нього додати

Марія Швець
Читать на русском
Універсальний гарнір з родзинкою майже до всіх страв
Універсальний гарнір з родзинкою майже до всіх страв. Фото instagram.com

Картопляне пюре виходить легким та дуже ніжним

Картопля — один із найулюбленіших овочів у нашій кухні, з якого готують безліч страв: від запеченої картоплі до дерунів чи ніжних суфле. Її універсальний смак дозволяє експериментувати з приправами та поєднаннями.

Але сьогодні ми пропонуємо класику у вишуканому варіанті — картопляне пюре з мускатним горіхом. Воно виходить неймовірно ніжним, ароматним і стане ідеальним гарніром до будь-якої страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yaroslavskyi_vova".

Як приготувати картопляне пюре з мускатним горіхом

Інгредієнти:

  • картопля відварена — 100 г;
  • вершки 30% — 50–60 г;
  • вершкове масло — 40 г;
  • молоко — 25 г;
  • мускатний горіх мелений — дрібка;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Очистити картоплю, нарізати однаковими шматками та відварити в підсоленій воді до м’якості.
  2. Злити воду й підсушити картоплю в каструлі на слабкому вогні 2–3 хвилини.
  3. Гарячу картоплю перетерти через сито, щоб отримати ніжну текстуру без грудочок.
  4. Додати гаряче молоко та обережно перемішати до однорідності.
  5. У сковороді розігріти вершки з маслом, додати картоплю й мускатний горіх, ретельно вимішати.
  6. Варити на мінімальному вогні до кремової консистенції, скуштувати та при потребі досолити.
