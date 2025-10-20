Замість звичного омлету: приготуйте повітряний яєчний млинець, який тане в роті

Смачний та корисний сніданок

На сніданок можна приготувати безліч страв, зокрема ідеальні вафлі до кави або класичний омлет. Але сьогодні ми пропонуємо легкий та ситний варіант, який готується всього за кілька хвилин і точно зарядить енергією на ранок.

Цей сніданок поєднує ніжні яйця, ароматний шпинат і соковиту курку, а авокадо та сир додають вершковості та насиченого смаку. А завершують страву свіжий мікрогрін і легкі спеції, що роблять кожен шматочок надзвичайно смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати яєчний млинець

Інгредієнти;

лаваш – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

шпинат – 50 г;

курка відварена або смажена – 50 г;

сир твердий – 30 г;

авокадо – ½ шт.;

сіль – щіпка;

перець – щіпка;

мікрогрін – до смаку;

Спосіб приготування: