Вместо привычного омлета: приготовьте тающий во рту воздушный яичный блинчик

Мария Швец
Яичный блинчик
Яичный блинчик. Фото instagram.com

Вкусный и полезный завтрак

На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности, идеальные вафли к кофе или классический омлет. Но сегодня мы предлагаем легкий и сытный вариант, который готовится всего за несколько минут и точно зарядит энергией на утро.

Завтрак сочетает нежные яйца, ароматный шпинат и сочную курицу, а авокадо и сыр добавляют сливочности и насыщенного вкуса. А завершают блюдо свежий микрогрин и легкие специи, делающие каждый кусочек очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить яичный блинчик

Ингредиенты;

  • лаваш – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • шпинат – 50 г;
  • курица отварная или жареная – 50 г;
  • сыр твердый – 30 г;
  • авокадо – ½ шт.;
  • соль – щепотка;
  • перец – щепотка;
  • микрогрин – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать курицу и авокадо небольшими кусочками.
  2. Взбить яйца с солью и перцем.
  3. На разогретую сковороду выложить лаваш, равномерно распределить шпинат.
  4. Вылить на лаваш яйца, добавить курицу и сыр.
  5. Накрыть крышкой и готовить 3–4 минуты, пока яйца не схватятся.
  6. Свернуть лаваш рулетом, посыпать микрогрином и подавать.
