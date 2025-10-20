Вместо привычного омлета: приготовьте тающий во рту воздушный яичный блинчик

Вкусный и полезный завтрак

На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности, идеальные вафли к кофе или классический омлет. Но сегодня мы предлагаем легкий и сытный вариант, который готовится всего за несколько минут и точно зарядит энергией на утро.

Завтрак сочетает нежные яйца, ароматный шпинат и сочную курицу, а авокадо и сыр добавляют сливочности и насыщенного вкуса. А завершают блюдо свежий микрогрин и легкие специи, делающие каждый кусочек очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".

Как приготовить яичный блинчик

Ингредиенты;

лаваш – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

шпинат – 50 г;

курица отварная или жареная – 50 г;

сыр твердый – 30 г;

авокадо – ½ шт.;

соль – щепотка;

перец – щепотка;

микрогрин – по вкусу;

Способ приготовления: