Вместо привычного омлета: приготовьте тающий во рту воздушный яичный блинчик
Читати українською
Вкусный и полезный завтрак
На завтрак можно приготовить множество блюд, в частности, идеальные вафли к кофе или классический омлет. Но сегодня мы предлагаем легкий и сытный вариант, который готовится всего за несколько минут и точно зарядит энергией на утро.
Завтрак сочетает нежные яйца, ароматный шпинат и сочную курицу, а авокадо и сыр добавляют сливочности и насыщенного вкуса. А завершают блюдо свежий микрогрин и легкие специи, делающие каждый кусочек очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "hectorjimenezbravo".
Как приготовить яичный блинчик
Ингредиенты;
- лаваш – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- шпинат – 50 г;
- курица отварная или жареная – 50 г;
- сыр твердый – 30 г;
- авокадо – ½ шт.;
- соль – щепотка;
- перец – щепотка;
- микрогрин – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать курицу и авокадо небольшими кусочками.
- Взбить яйца с солью и перцем.
- На разогретую сковороду выложить лаваш, равномерно распределить шпинат.
- Вылить на лаваш яйца, добавить курицу и сыр.
- Накрыть крышкой и готовить 3–4 минуты, пока яйца не схватятся.
- Свернуть лаваш рулетом, посыпать микрогрином и подавать.