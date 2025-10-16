Рус

Ідеальні вафлі до кави: сирний сніданок, який завжди вдається (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Хрумкі зовні – ніжні всередині
Хрумкі зовні – ніжні всередині. Фото instagram.com

Смак дитинства

Сир — один із найуніверсальніших продуктів, який чудово підходить і для солодких, і для солоних страв. З нього готують ніжні запіканки, сирники, креми, а ще — ароматну шарлотку з яблуками та сиром, що тане в роті.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — сирні вафлі, які стануть ідеальним сніданком або десертом до чаю. Вони виходять ніжними всередині, із легкою хрусткою скоринкою зовні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати сирні вафлі

Інгредієнти (на 6 порцій, час приготування — 25 хвилин):

  • кисломолочний сир 9–18% – 200 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 50 г;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • сіль – дрібка;
  • вершкове масло – 50 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • борошно – 80–100 г (залежно від вологості сиру).

Спосіб приготування:

  1. Підготувати сир, перекласти його в глибоку миску.
  2. Додати яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і розтоплене вершкове масло.
  3. Збити все блендером до однорідної маси.
  4. Всипати розпушувач і поступово додати борошно, щоб тісто стало м’яким і не рідким.
  5. Розігріти вафельницю, за потреби змастити її маслом.
  6. Викласти по ложці тіста, випікати до золотистого кольору.
Теги:
#Вафлі #Сніданок #Готуємо вдома