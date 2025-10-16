Ідеальні вафлі до кави: сирний сніданок, який завжди вдається (відео)
-
-
Смак дитинства
Сир — один із найуніверсальніших продуктів, який чудово підходить і для солодких, і для солоних страв. З нього готують ніжні запіканки, сирники, креми, а ще — ароматну шарлотку з яблуками та сиром, що тане в роті.
Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — сирні вафлі, які стануть ідеальним сніданком або десертом до чаю. Вони виходять ніжними всередині, із легкою хрусткою скоринкою зовні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".
Як приготувати сирні вафлі
Інгредієнти (на 6 порцій, час приготування — 25 хвилин):
- кисломолочний сир 9–18% – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 50 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- сіль – дрібка;
- вершкове масло – 50 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- борошно – 80–100 г (залежно від вологості сиру).
Спосіб приготування:
- Підготувати сир, перекласти його в глибоку миску.
- Додати яйця, цукор, ванільний цукор, сіль і розтоплене вершкове масло.
- Збити все блендером до однорідної маси.
- Всипати розпушувач і поступово додати борошно, щоб тісто стало м’яким і не рідким.
- Розігріти вафельницю, за потреби змастити її маслом.
- Викласти по ложці тіста, випікати до золотистого кольору.