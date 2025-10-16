Ідеальні вафлі до кави: сирний сніданок, який завжди вдається (відео)

Смак дитинства

Сир — один із найуніверсальніших продуктів, який чудово підходить і для солодких, і для солоних страв. З нього готують ніжні запіканки, сирники, креми, а ще — ароматну шарлотку з яблуками та сиром, що тане в роті.

Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш смачний варіант — сирні вафлі, які стануть ідеальним сніданком або десертом до чаю. Вони виходять ніжними всередині, із легкою хрусткою скоринкою зовні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати сирні вафлі

Інгредієнти (на 6 порцій, час приготування — 25 хвилин):

кисломолочний сир 9–18% – 200 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 50 г;

ванільний цукор – 10 г;

сіль – дрібка;

вершкове масло – 50 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

борошно – 80–100 г (залежно від вологості сиру).

Спосіб приготування: