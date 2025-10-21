Идеальный завтрак выходного дня: блины, которые влюбляют с первого кусочка (видео)
Шоколадные, ароматные, непременно понравятся близким
Идеальный завтрак выходного дня – пора побаловать себя чем-то особенным. Обычно на завтрак готовят простые блюда, в частности яичный блинчик.
Но сегодня мы предлагаем более праздничный вариант – шоколадно-яблочные блинчики с кисломолочным сыром, которые легко приготовить и подавать на стол. Это блюдо сочетает нежность блинов, аромат запеченных яблок и легкую сырую кислинку, создавая неповторимый вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ukrpasta".
Как приготовить блины с яблоками
Ингредиенты:
- мука – 200 г;
- молоко – 300 мл;
- яйца – 2 шт.;
- масло – 2 ст. л.;
- какао – 1 ст. л.;
- яблоки – 2 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- корица – ½ ч. л.;
- творог – 150 г;
Способ приготовления:
- Смешать молоко с яйцами до однородности.
- Добавить просеянную муку и растительное масло, вымешать тесто.
- Разделить тесто на две части, в одну добавить какао.
- Жарить блины на разогретой сковороде до золотистого цвета.
- Нарезать яблоки, обжарить с сахаром и корицей, смешать с творогом.
- Сложить начинку в блине, сформировать треугольники и запечь в духовке 5–7 минут.