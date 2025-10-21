Идеальный завтрак выходного дня: блины, которые влюбляют с первого кусочка (видео)

Шоколадные, ароматные, непременно понравятся близким

Идеальный завтрак выходного дня – пора побаловать себя чем-то особенным. Обычно на завтрак готовят простые блюда, в частности яичный блинчик.

Но сегодня мы предлагаем более праздничный вариант – шоколадно-яблочные блинчики с кисломолочным сыром, которые легко приготовить и подавать на стол. Это блюдо сочетает нежность блинов, аромат запеченных яблок и легкую сырую кислинку, создавая неповторимый вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ukrpasta".

Как приготовить блины с яблоками

Ингредиенты:

мука – 200 г;

молоко – 300 мл;

яйца – 2 шт.;

масло – 2 ст. л.;

какао – 1 ст. л.;

яблоки – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

корица – ½ ч. л.;

творог – 150 г;

Способ приготовления: