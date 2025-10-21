Укр

Идеальный завтрак выходного дня: блины, которые влюбляют с первого кусочка (видео)

Мария Швец
Ароматные блины с яблоками
Ароматные блины с яблоками

Шоколадные, ароматные, непременно понравятся близким

Идеальный завтрак выходного дня – пора побаловать себя чем-то особенным. Обычно на завтрак готовят простые блюда, в частности яичный блинчик.

Но сегодня мы предлагаем более праздничный вариант – шоколадно-яблочные блинчики с кисломолочным сыром, которые легко приготовить и подавать на стол. Это блюдо сочетает нежность блинов, аромат запеченных яблок и легкую сырую кислинку, создавая неповторимый вкус.

Как приготовить блины с яблоками

Ингредиенты:

  • мука – 200 г;
  • молоко – 300 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • масло – 2 ст. л.;
  • какао – 1 ст. л.;
  • яблоки – 2 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • корица – ½ ч. л.;
  • творог – 150 г;

Способ приготовления:

  1. Смешать молоко с яйцами до однородности.
  2. Добавить просеянную муку и растительное масло, вымешать тесто.
  3. Разделить тесто на две части, в одну добавить какао.
  4. Жарить блины на разогретой сковороде до золотистого цвета.
  5. Нарезать яблоки, обжарить с сахаром и корицей, смешать с творогом.
  6. Сложить начинку в блине, сформировать треугольники и запечь в духовке 5–7 минут.
#Блины #Сниданок #Готовим дома