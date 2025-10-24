Сніданок за 10 хвилин: ідеальний скрамбл для швидкого старту дня (відео)

Проста страва з неймовірним смаком

Сніданок — це найважливіший прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують прості страви, як лаваш із яйцями, омлет або тости.

Але сьогодні пропонується швидкий та поживний варіант — скрамбл із яйцями, який готується всього за 10 хвилин. Цей рецепт підійде для тих, хто цінує час і хоче отримати ситний сніданок без зайвих клопотів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "prykorm_ua".

Як приготувати скрамбл

Інгредієнти (на 2 порції, час приготування 10 хв):

яйця — 2 шт.;

вершки — 2 ст. л.;

масло вершкове — 10 г;

сир — 20 г (за бажанням);

Спосіб приготування: