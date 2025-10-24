Сніданок за 10 хвилин: ідеальний скрамбл для швидкого старту дня (відео)

Рус

Сніданок за 10 хвилин: ідеальний скрамбл для швидкого старту дня

Марія Швець
Скрамбл на сніданок
Скрамбл на сніданок

Проста страва з неймовірним смаком

Сніданок — це найважливіший прийом їжі, який задає тон усьому дню. Зазвичай на сніданок готують прості страви, як лаваш із яйцями, омлет або тости.

Але сьогодні пропонується швидкий та поживний варіант — скрамбл із яйцями, який готується всього за 10 хвилин. Цей рецепт підійде для тих, хто цінує час і хоче отримати ситний сніданок без зайвих клопотів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "prykorm_ua".

Як приготувати скрамбл

Інгредієнти (на 2 порції, час приготування 10 хв):

  • яйця — 2 шт.;
  • вершки — 2 ст. л.;
  • масло вершкове — 10 г;
  • сир — 20 г (за бажанням);

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця до однорідної консистенції.
  2. Розтопити вершкове масло у невеликій каструлі.
  3. Влити яйця до каструлі та почати перемішувати.
  4. Додати вершки, коли яйця почнуть згущуватися.
  5. Постійно перемішувати до готовності.
  6. Додати сир за бажанням та перемішати.
