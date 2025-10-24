Укр

Завтрак за 10 минут: идеальный скрамбл для быстрого старта дня (видео)

Мария Швец
Читати українською
Скрамбл на завтрак
Скрамбл на завтрак. Фото instagram.com

Простое блюдо с невероятным вкусом

Завтрак – это самый важный прием пищи, который задает тон всему дню. Обычно на завтрак готовят простые блюда, как лаваш с яйцами, омлет или тосты.

Но сегодня предлагается быстрый и питательный вариант – скрамбл с яйцами, который готовится всего за 10 минут. Этот рецепт подойдет для тех, кто ценит время и хочет получить сытный завтрак без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "prykorm_ru".

Как приготовить скрамбл

Ингредиенты (на 2 порции, время приготовления 10 мин):

  • яйца — 2 шт.;
  • сливки – 2 ст. л.;
  • масло сливочное — 10 г;
  • сыр – 20 г (по желанию);

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца до однородной смеси.
  2. Растопить сливочное масло в небольшой кастрюле.
  3. Влить яйца в кастрюлю и перемешивать.
  4. Добавить сливки, когда яйца начнут сгущаться.
  5. Постоянно перемешивать до готовности.
  6. Добавить сыр по желанию и перемешать.
#Завтрак #Яйцо #Готовим дома