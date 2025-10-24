Завтрак за 10 минут: идеальный скрамбл для быстрого старта дня (видео)
Простое блюдо с невероятным вкусом
Завтрак – это самый важный прием пищи, который задает тон всему дню. Обычно на завтрак готовят простые блюда, как лаваш с яйцами, омлет или тосты.
Но сегодня предлагается быстрый и питательный вариант – скрамбл с яйцами, который готовится всего за 10 минут. Этот рецепт подойдет для тех, кто ценит время и хочет получить сытный завтрак без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "prykorm_ru".
Как приготовить скрамбл
Ингредиенты (на 2 порции, время приготовления 10 мин):
- яйца — 2 шт.;
- сливки – 2 ст. л.;
- масло сливочное — 10 г;
- сыр – 20 г (по желанию);
Способ приготовления:
- Взбить яйца до однородной смеси.
- Растопить сливочное масло в небольшой кастрюле.
- Влить яйца в кастрюлю и перемешивать.
- Добавить сливки, когда яйца начнут сгущаться.
- Постоянно перемешивать до готовности.
- Добавить сыр по желанию и перемешать.