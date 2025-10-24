Завтрак за 10 минут: идеальный скрамбл для быстрого старта дня (видео)

Простое блюдо с невероятным вкусом

Завтрак – это самый важный прием пищи, который задает тон всему дню. Обычно на завтрак готовят простые блюда, как лаваш с яйцами, омлет или тосты.

Но сегодня предлагается быстрый и питательный вариант – скрамбл с яйцами, который готовится всего за 10 минут. Этот рецепт подойдет для тех, кто ценит время и хочет получить сытный завтрак без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "prykorm_ru".

Как приготовить скрамбл

Ингредиенты (на 2 порции, время приготовления 10 мин):

яйца — 2 шт.;

сливки – 2 ст. л.;

масло сливочное — 10 г;

сыр – 20 г (по желанию);

Способ приготовления: