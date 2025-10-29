Нарізати цибулю можна і без сліз: ось що у цьому допоможе

Декілька простих прийомів допоможуть обійтися без сліз на кухні

Нарізання цибулі, мабуть, найбільш нелюба частина приготування страв, оскільки ця процедура часто викликає сльози. Але без цього продукту на кухні часто не обійтися, і тому кулінари вигадують різні способи позбутися проблеми зі сльозами.

Так, індійська актриса та шеф-кухар Амріта Райчанд поділилася своїми лайфхаками, які допомагають їй уникнути сліз під час нарізання цибулі.

Як нарізати цибулю і не плакати — лайфхаки від шеф-кухаря

Охолодіть цибулю перед нарізанням. Покладіть цибулини в холодильник на 15–20 хвилин (або в морозилку на 5–10 хвилин). Холод уповільнює виділення летких сірчистих сполук, які подразнюють очі і викликають сльози. Чим холодніша цибуля, тим менше подразнювальних речовин випаровується.

Не відрізайте кореневу частину цибулі. Спочатку зріжте верхівку та почистьте цибулю, а корінь відрізайте в самому кінці. Саме коренева зона містить найбільшу концентрацію сірчаних сполук, які й провокують сльозотечу. Якщо різати її останньою, більша частина газів уже випарується або залишиться всередині цибулини.

Використовуйте гострий ніж. Тупий ніж давить і розриває клітини цибулі, вивільняючи більше подразнювальних речовин. Гострий ніж ріже чисто та швидко, мінімізуючи пошкодження тканин, — відповідно, виділяється менше газів, і очі залишаються сухими.

Раніше "Телеграф" розповідав, який продукт слід додавати до рису, щоб він виходив розсипчастим.