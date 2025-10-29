Нарезать лук можно и без слез: вот что в этом поможет

Несколько простых приемов помогут обойтись без слез на кухне

Нарезание лука, пожалуй, самая нелюбимая часть приготовления блюд, так как эта процедура часто вызывает слезы. Но без этого продукта на кухне часто не обойтись, и потому кулинары придумывают разные способы избавиться от проблемы со слезами.

Так, индийская актриса и шеф-повар Амрита Райчанд поделилась своими лайфхаками, которые помогают ей избежать слез во время нарезания лука.

Как нарезать лук и не плакать — лайфхаки от шеф-повара

Охладите лук перед нарезкой. Положите луковицы в холодильник на 15–20 минут (или в морозилку на 5–10 минут). Холод замедляет выделение летучих сернистых соединений, которые раздражают глаза и вызывают слезы. Чем холоднее лук, тем меньше раздражающих веществ испаряется.

Не отрезайте корневую часть лука. Сначала срежьте верхушку и очистите лук, а корень отрезайте в самом конце. Именно корневая зона содержит наибольшую концентрацию серных соединений, которые и провоцируют слезотечение. Если резать ее последней, большая часть газов уже улетучится или останется внутри луковицы.

Используйте острый нож. Тупой нож давит и разрывает клетки лука, высвобождая больше раздражающих веществ. Острый нож режет чисто и быстро, минимизируя повреждения тканей, — соответственно, выделяется меньше газов, и глаза остаются сухими.

