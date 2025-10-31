Міні-сендвічі з крекеру: швидка закуска, що зникає першою зі столу (відео)
-
-
Закуски — це маленькі страви, що відкривають апетит і створюють настрій для всієї трапези. Їх готують для святкових заходів, дружніх зустрічей або просто для швидкого перекусу вдома.
Серед популярних варіантів — легкі салати чи сендвічі, які можна приготувати за кілька хвилин, зокрема салат з шинкою та сиром. Але сьогодні пропонується простий та ефектний варіант — міні-сендвічі з крекеру та сирною помазанкою, які полюблять усі гості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nadiia_zubyk".
Як приготувати міні-сендвічі з крекеру
Інгредієнти:
- солений крекер – 8–10 шт.;
- плавлений сирок – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- часник – 2–3 зубчики;
- майонез – 1–2 ст. л.;
- кріп – за смаком;
- сіль – за смаком;
- чорний перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця та подрібнити їх разом із плавленим сиром, часником, сіллю і перцем.
- Додати майонез і дрібно нарізаний кріп, перемішати до однорідності.
- Викласти на крекер невелику порцію сирної суміші.
- Накрити другим крекером, з’єднавши два крекери в міні-сендвіч.
- За бажанням обмокнути боки сендвіча у дрібно подрібнений кріп для аромату і гарної подачі.
Міні-сендвічі з крекеру виходять ніжними, ароматними та неймовірно смачними. Вони ідеально підходять для швидкого перекусу, закуски на святковому столі або для дружніх зустрічей. Простота приготування і відмінний смак роблять цю страву улюбленою у будь-якій компанії.