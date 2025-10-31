Мини-сэндвичи из крекера: быстрая закуска, исчезающая первой со стола (видео)

Закуски – это маленькие блюда, открывающие аппетит и создающие настроение для всей трапезы. Их готовят для праздничных мероприятий, дружеских встреч или просто для быстрого перекуса дома.

Среди популярных вариантов – легкие салаты или сэндвичи, которые можно приготовить за несколько минут, в том числе салат с ветчиной и сыром. Но сегодня предлагается простой и эффектный вариант – мини-сэндвичи из крекера и сырной намазкой, которые любят все гости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nadiia_zubyk".

Как приготовить мини-сэндвичи из крекера

Ингредиенты:

соленый крекер – 8–10 шт.;

плавленый сырок – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 2–3 зубчика;

майонез – 1–2 ст. л.;

укроп – по вкусу;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить яйца и измельчить вместе с плавленым сыром, чесноком, солью и перцем. Добавить майонез и мелко нарезанный укроп, перемешать до однородности. Выложить на крекер небольшую порцию сырной смеси. Накрыть вторым крекером, соединив два крекера в мини-сэндвич. По желанию обмокнуть бока сэндвича в мелко измельченный укроп для аромата и хорошей подачи.

Мини-сэндвичи из крекера получаются нежными, ароматными и невероятно вкусными. Они идеально подходят для быстрого перекуса, закуски на праздничном столе или дружеских встреч. Простота приготовления и отличный вкус делают это блюдо любимым в любой компании.