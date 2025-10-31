Укр

Мини-сэндвичи из крекера: быстрая закуска, исчезающая первой со стола (видео)

Мария Швец
Мини-сэндвичи из крекера с сыром
Мини-сэндвичи из крекера с сыром. Фото instagram.com

Закуски – это маленькие блюда, открывающие аппетит и создающие настроение для всей трапезы. Их готовят для праздничных мероприятий, дружеских встреч или просто для быстрого перекуса дома.

Среди популярных вариантов – легкие салаты или сэндвичи, которые можно приготовить за несколько минут, в том числе салат с ветчиной и сыром. Но сегодня предлагается простой и эффектный вариант – мини-сэндвичи из крекера и сырной намазкой, которые любят все гости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nadiia_zubyk".

Как приготовить мини-сэндвичи из крекера

Ингредиенты:

  • соленый крекер – 8–10 шт.;
  • плавленый сырок – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • чеснок – 2–3 зубчика;
  • майонез – 1–2 ст. л.;
  • укроп – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца и измельчить вместе с плавленым сыром, чесноком, солью и перцем.
  2. Добавить майонез и мелко нарезанный укроп, перемешать до однородности.
  3. Выложить на крекер небольшую порцию сырной смеси.
  4. Накрыть вторым крекером, соединив два крекера в мини-сэндвич.
  5. По желанию обмокнуть бока сэндвича в мелко измельченный укроп для аромата и хорошей подачи.

Мини-сэндвичи из крекера получаются нежными, ароматными и невероятно вкусными. Они идеально подходят для быстрого перекуса, закуски на праздничном столе или дружеских встреч. Простота приготовления и отличный вкус делают это блюдо любимым в любой компании.

