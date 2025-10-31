Мини-сэндвичи из крекера: быстрая закуска, исчезающая первой со стола (видео)
Закуски – это маленькие блюда, открывающие аппетит и создающие настроение для всей трапезы. Их готовят для праздничных мероприятий, дружеских встреч или просто для быстрого перекуса дома.
Среди популярных вариантов – легкие салаты или сэндвичи, которые можно приготовить за несколько минут, в том числе салат с ветчиной и сыром. Но сегодня предлагается простой и эффектный вариант – мини-сэндвичи из крекера и сырной намазкой, которые любят все гости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nadiia_zubyk".
Как приготовить мини-сэндвичи из крекера
Ингредиенты:
- соленый крекер – 8–10 шт.;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок – 2–3 зубчика;
- майонез – 1–2 ст. л.;
- укроп – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить яйца и измельчить вместе с плавленым сыром, чесноком, солью и перцем.
- Добавить майонез и мелко нарезанный укроп, перемешать до однородности.
- Выложить на крекер небольшую порцию сырной смеси.
- Накрыть вторым крекером, соединив два крекера в мини-сэндвич.
- По желанию обмокнуть бока сэндвича в мелко измельченный укроп для аромата и хорошей подачи.
Мини-сэндвичи из крекера получаются нежными, ароматными и невероятно вкусными. Они идеально подходят для быстрого перекуса, закуски на праздничном столе или дружеских встреч. Простота приготовления и отличный вкус делают это блюдо любимым в любой компании.