Смакота з лаваша: корисний сніданок для всіх, хто поспішає (відео)
-
-
Смачний та корисний сніданок
На сніданок зазвичай готують прості та швидкі страви: вівсяномлинець, омлет чи тости. Вівсяномлинець популярний завдяки корисності та ситності, але іноді хочеться чогось нового та ще більш швидкого.
Сьогодні ми пропонуємо варіант сніданку, який готується всього за 5 хвилин, ситний і смачний — лаваш із яйцем, сиром та овочами. Ця страва замінить звичний вівсяномлинець і стане чудовим початком дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".
Як приготувати корисний сніданок з лаваша
Інгредієнти:
- яйця – 2-3 шт.;
- лаваш круглий – 1 шт.;
- зелень – 1 пучок;
- тертий сир – 50 г;
- морква по-корейськи – 50 г;
- сіль – ½ ч.л;
- перець чорний мелений – за смаком;
Спосіб приготування:
- Збити яйця, додати сіль, перець і перемішати.
- На сковорідці розігріти трохи олії, викласти лаваш, розподілити тертий сир і моркву по-корейськи.
- Зверху полити збитими яйцями і рівномірно розподілити зелень.
- Смажити на середньому вогні до готовності яєць і розплавлення сиру.
- Згорнути лаваш рулетом або нарізати порційно і подавати до столу.