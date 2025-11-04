Смакота з лаваша: корисний сніданок для всіх, хто поспішає (відео)

Смачний та корисний сніданок

На сніданок зазвичай готують прості та швидкі страви: вівсяномлинець, омлет чи тости. Вівсяномлинець популярний завдяки корисності та ситності, але іноді хочеться чогось нового та ще більш швидкого.

Сьогодні ми пропонуємо варіант сніданку, який готується всього за 5 хвилин, ситний і смачний — лаваш із яйцем, сиром та овочами. Ця страва замінить звичний вівсяномлинець і стане чудовим початком дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати корисний сніданок з лаваша

Інгредієнти:

яйця – 2-3 шт.;

лаваш круглий – 1 шт.;

зелень – 1 пучок;

тертий сир – 50 г;

морква по-корейськи – 50 г;

сіль – ½ ч.л;

перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування: