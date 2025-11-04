Рус

Смакота з лаваша: корисний сніданок для всіх, хто поспішає (відео)

Марія Швець
Сніданок з лаваша, яєць та сиру
Сніданок з лаваша, яєць та сиру. Фото instagram.com

Смачний та корисний сніданок

На сніданок зазвичай готують прості та швидкі страви: вівсяномлинець, омлет чи тости. Вівсяномлинець популярний завдяки корисності та ситності, але іноді хочеться чогось нового та ще більш швидкого.

Сьогодні ми пропонуємо варіант сніданку, який готується всього за 5 хвилин, ситний і смачний — лаваш із яйцем, сиром та овочами. Ця страва замінить звичний вівсяномлинець і стане чудовим початком дня. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_dariko".

Як приготувати корисний сніданок з лаваша

Інгредієнти:

  • яйця – 2-3 шт.;
  • лаваш круглий – 1 шт.;
  • зелень – 1 пучок;
  • тертий сир – 50 г;
  • морква по-корейськи – 50 г;
  • сіль – ½ ч.л;
  • перець чорний мелений – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Збити яйця, додати сіль, перець і перемішати.
  2. На сковорідці розігріти трохи олії, викласти лаваш, розподілити тертий сир і моркву по-корейськи.
  3. Зверху полити збитими яйцями і рівномірно розподілити зелень.
  4. Смажити на середньому вогні до готовності яєць і розплавлення сиру.
  5. Згорнути лаваш рулетом або нарізати порційно і подавати до столу.
