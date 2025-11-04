Укр

Вкусность из лаваша: полезный завтрак для всех, кто спешит (видео)

Мария Швец
Завтрак из лаваша, яиц и сыра
Завтрак из лаваша, яиц и сыра. Фото instagram.com

Вкусный и полезный завтрак

На завтрак обычно готовят простые и быстрые блюда: овсяноблин, омлет или тосты. Овсяный блин популярен благодаря полезности и сытности, но иногда хочется чего-то нового и еще более быстрого.

Сегодня мы предлагаем вариант завтрака, который готовится всего за 5 минут, сытный и вкусный – лаваш с яйцом, сыром и овощами. Это блюдо заменит привычный овсяноблин и станет отличным началом дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить полезный завтрак из лаваша

Ингредиенты:

  • яйца – 2-3 шт.;
  • лаваш круглый – 1 шт.;
  • зелень – 1 пучок;
  • тертый сыр – 50 г;
  • морковь по-корейски – 50 г;
  • соль – ½ ч.л;
  • перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца, добавить соль, перец и перемешать.
  2. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить лаваш, распределить тертый сыр и морковь по-корейски.
  3. Сверху полить взбитыми яйцами и равномерно распределить зелень.
  4. Жарить на среднем огне до готовности яиц и расплавления сыра.
  5. Свернуть лаваш рулетом или порезать порционно и подавать к столу.
