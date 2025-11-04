Вкусность из лаваша: полезный завтрак для всех, кто спешит (видео)
-
-
Вкусный и полезный завтрак
На завтрак обычно готовят простые и быстрые блюда: овсяноблин, омлет или тосты. Овсяный блин популярен благодаря полезности и сытности, но иногда хочется чего-то нового и еще более быстрого.
Сегодня мы предлагаем вариант завтрака, который готовится всего за 5 минут, сытный и вкусный – лаваш с яйцом, сыром и овощами. Это блюдо заменит привычный овсяноблин и станет отличным началом дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".
Как приготовить полезный завтрак из лаваша
Ингредиенты:
- яйца – 2-3 шт.;
- лаваш круглый – 1 шт.;
- зелень – 1 пучок;
- тертый сыр – 50 г;
- морковь по-корейски – 50 г;
- соль – ½ ч.л;
- перец черный молотый – по вкусу;
Способ приготовления:
- Взбить яйца, добавить соль, перец и перемешать.
- На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить лаваш, распределить тертый сыр и морковь по-корейски.
- Сверху полить взбитыми яйцами и равномерно распределить зелень.
- Жарить на среднем огне до готовности яиц и расплавления сыра.
- Свернуть лаваш рулетом или порезать порционно и подавать к столу.