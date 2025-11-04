Вкусность из лаваша: полезный завтрак для всех, кто спешит (видео)

Вкусный и полезный завтрак

На завтрак обычно готовят простые и быстрые блюда: овсяноблин, омлет или тосты. Овсяный блин популярен благодаря полезности и сытности, но иногда хочется чего-то нового и еще более быстрого.

Сегодня мы предлагаем вариант завтрака, который готовится всего за 5 минут, сытный и вкусный – лаваш с яйцом, сыром и овощами. Это блюдо заменит привычный овсяноблин и станет отличным началом дня. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "recepti_dariko".

Как приготовить полезный завтрак из лаваша

Ингредиенты:

яйца – 2-3 шт.;

лаваш круглый – 1 шт.;

зелень – 1 пучок;

тертый сыр – 50 г;

морковь по-корейски – 50 г;

соль – ½ ч.л;

перец черный молотый – по вкусу;

Способ приготовления: