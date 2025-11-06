Забудьте про звичайні бутерброди: цей овочевий сніданок зникає зі столу за хвилину (відео)
Готується легко
Зазвичай на сніданок готують класичний скрембл або омлет, щоб швидко і ситно розпочати день. Такі страви легкі у приготуванні і добре поєднуються з овочами або хлібом.
Але сьогодні ми пропонуємо сніданок, який поєднує свіжі овочі, сир і кукурудзу в одній страві, що буквально зникає зі столу за хвилину. Цей рецепт стане чудовою альтернативою традиційним бутербродам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".
Як приготувати смачний овочевий сніданок
Інгредієнти:
- кукурудза консервована — 1 б.;
- сир твердий (голландський) — 150 г;
- соус улюблений — 2 ст.л.;
- салат айсберг — 50 г;
- помідор — 1 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
Спосіб приготування:
- Викласти кукурудзу на деко, розкласти у формі чотирьох кіл.
- Зверху викласти натертий сир, запекти протягом 10 хвилин до розплавлення сиру.
- Перевернути коржики, змастити соусом.
- Викласти зверху ковбасу, салат, помідор, огірок, посолити та поперчити.