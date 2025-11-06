Забудьте про звичайні бутерброди: цей овочевий сніданок зникає зі столу за хвилину (відео)

Готується легко

Зазвичай на сніданок готують класичний скрембл або омлет, щоб швидко і ситно розпочати день. Такі страви легкі у приготуванні і добре поєднуються з овочами або хлібом.

Але сьогодні ми пропонуємо сніданок, який поєднує свіжі овочі, сир і кукурудзу в одній страві, що буквально зникає зі столу за хвилину. Цей рецепт стане чудовою альтернативою традиційним бутербродам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати смачний овочевий сніданок

Інгредієнти:

кукурудза консервована — 1 б.;

сир твердий (голландський) — 150 г;

соус улюблений — 2 ст.л.;

салат айсберг — 50 г;

помідор — 1 шт.;

огірок — 1 шт.;

сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування: