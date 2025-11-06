Рус

Забудьте про звичайні бутерброди: цей овочевий сніданок зникає зі столу за хвилину (відео)

Готується легко

Зазвичай на сніданок готують класичний скрембл або омлет, щоб швидко і ситно розпочати день. Такі страви легкі у приготуванні і добре поєднуються з овочами або хлібом.

Але сьогодні ми пропонуємо сніданок, який поєднує свіжі овочі, сир і кукурудзу в одній страві, що буквально зникає зі столу за хвилину. Цей рецепт стане чудовою альтернативою традиційним бутербродам. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "pava_vb".

Як приготувати смачний овочевий сніданок

Інгредієнти:

  • кукурудза консервована — 1 б.;
  • сир твердий (голландський) — 150 г;
  • соус улюблений — 2 ст.л.;
  • салат айсберг — 50 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Викласти кукурудзу на деко, розкласти у формі чотирьох кіл.
  2. Зверху викласти натертий сир, запекти протягом 10 хвилин до розплавлення сиру.
  3. Перевернути коржики, змастити соусом.
  4. Викласти зверху ковбасу, салат, помідор, огірок, посолити та поперчити.
