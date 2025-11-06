Забудьте об обычных бутербродах: этот овощной завтрак исчезает со стола в минуту (видео)

Готовится легко

Обычно на завтрак готовят классический скрембл или омлет, чтобы быстро и сытно начать день. Такие блюда легки в приготовлении и хорошо смешиваются с овощами или хлебом.

Но сегодня мы предлагаем завтрак, сочетающий свежие овощи, сыр и кукурузу в одном блюде, буквально исчезающем со стола в минуту. Этот рецепт станет отличной альтернативой традиционным бутербродам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить вкусный овощной завтрак

Ингредиенты:

кукуруза консервированная – 1 б.;

сыр твердый (голландский) — 150 г;

соус любимый – 2 ст.л.;

салат айсберг — 50 г;

помидор — 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: