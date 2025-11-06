Укр

Забудьте об обычных бутербродах: этот овощной завтрак исчезает со стола в минуту (видео)

Вкусный овощной завтрак
Вкусный овощной завтрак. Фото instagram.com

Готовится легко

Обычно на завтрак готовят классический скрембл или омлет, чтобы быстро и сытно начать день. Такие блюда легки в приготовлении и хорошо смешиваются с овощами или хлебом.

Но сегодня мы предлагаем завтрак, сочетающий свежие овощи, сыр и кукурузу в одном блюде, буквально исчезающем со стола в минуту. Этот рецепт станет отличной альтернативой традиционным бутербродам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".

Как приготовить вкусный овощной завтрак

Ингредиенты:

  • кукуруза консервированная – 1 б.;
  • сыр твердый (голландский) — 150 г;
  • соус любимый – 2 ст.л.;
  • салат айсберг — 50 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Выложить кукурузу на противень, разложить в форме четырех кругов.
  2. Сверху выложить натертый сыр, запечь в течение 10 минут до расплавления сыра.
  3. Перевернуть лепешки, смазать соусом.
  4. Выложить сверху колбасу, салат, помидор, огурец, посолить и поперчить.
