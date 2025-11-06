Забудьте об обычных бутербродах: этот овощной завтрак исчезает со стола в минуту (видео)
Готовится легко
Обычно на завтрак готовят классический скрембл или омлет, чтобы быстро и сытно начать день. Такие блюда легки в приготовлении и хорошо смешиваются с овощами или хлебом.
Но сегодня мы предлагаем завтрак, сочетающий свежие овощи, сыр и кукурузу в одном блюде, буквально исчезающем со стола в минуту. Этот рецепт станет отличной альтернативой традиционным бутербродам. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "pava_vb".
Как приготовить вкусный овощной завтрак
Ингредиенты:
- кукуруза консервированная – 1 б.;
- сыр твердый (голландский) — 150 г;
- соус любимый – 2 ст.л.;
- салат айсберг — 50 г;
- помидор — 1 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Выложить кукурузу на противень, разложить в форме четырех кругов.
- Сверху выложить натертый сыр, запечь в течение 10 минут до расплавления сыра.
- Перевернуть лепешки, смазать соусом.
- Выложить сверху колбасу, салат, помидор, огурец, посолить и поперчить.