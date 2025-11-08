Без яиц, без хлопот, зато с орехами: всегда удается сырное печенье (видео)
Вкусная и быстрая выпечка
Выпечка – это искусство, которое дарит радость и дома, и на праздничном столе. Она бывает разной: от нежных тортов и кексов до хрустящих печей и рогаликов на смальце.
Рогалики на смальце всегда были популярной классикой благодаря своей ароматности и текстуре. Но сегодня мы предлагаем попробовать другой вариант — готовящееся сырное печенье, получаемое хрустящим и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetyana_dyadechko".
Как приготовить творожное печенье с орехами
Ингредиенты:
- творог — 200 г;
- сливочное масло (холодное) — 80 г;
- мука — 180 г;
- соль — ½ ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ваниль – по вкусу;
- сахар с корицей – 150 г.
Способ приготовления:
- Размельчить творог вилкой или перетереть через сито, если он сухой.
- Смешать муку с солью, разрыхлителем и ванилью.
- Натереть холодное масло в муку и перетереть смесь в крошку.
- Замотать тесто в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Раскатать тесто тонко и вырезать кружочки диаметром 8–10 см.
- Покрыть печенье корицей с одной стороны.
- Выложить на противень и выпекать при 180°C 15–20 минут до золотистого цвета.
Творожное печенье получается нежным внутри и хрустящим снаружи, с приятным ароматом ванили и корицы. Оно идеально подходит к чаю или кофе и станет любимой быстрой выпечкой для всей семьи.