Без яиц, без хлопот, зато с орехами: всегда удается сырное печенье (видео)

Вкусная и быстрая выпечка

Выпечка – это искусство, которое дарит радость и дома, и на праздничном столе. Она бывает разной: от нежных тортов и кексов до хрустящих печей и рогаликов на смальце.

Рогалики на смальце всегда были популярной классикой благодаря своей ароматности и текстуре. Но сегодня мы предлагаем попробовать другой вариант — готовящееся сырное печенье, получаемое хрустящим и ароматным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetyana_dyadechko".

Как приготовить творожное печенье с орехами

Ингредиенты:

творог — 200 г;

сливочное масло (холодное) — 80 г;

мука — 180 г;

соль — ½ ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ваниль – по вкусу;

сахар с корицей – 150 г.

Способ приготовления:

Размельчить творог вилкой или перетереть через сито, если он сухой. Смешать муку с солью, разрыхлителем и ванилью. Натереть холодное масло в муку и перетереть смесь в крошку. Замотать тесто в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Раскатать тесто тонко и вырезать кружочки диаметром 8–10 см. Покрыть печенье корицей с одной стороны. Выложить на противень и выпекать при 180°C 15–20 минут до золотистого цвета.

Творожное печенье получается нежным внутри и хрустящим снаружи, с приятным ароматом ванили и корицы. Оно идеально подходит к чаю или кофе и станет любимой быстрой выпечкой для всей семьи.