Вінегрет на новий лад: рецепт салату з буряком та капустою для холодної пори року

Наталя Граковська
Легкий салат із буряком і квашеною капустою
Легкий салат із буряком і квашеною капустою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить вінегрет, але хоче чогось простішого та легшого

Якщо шукаєте легкий і вітамінний салат на осінь чи зиму, спробуйте салат з буряку, квашеної капусти та цибулі. Його можна назвати полегшеною версією вінегрету, адже готується він з меншої кількості продуктів.

Такий салат поєднується з м’ясними та рибними стравами, а також може бути самостійною закускою. Рецептом поділилася кулінарна блогерка _tanyushina_.

Як приготувати салат з буряком та квашеною капустою

Інгредієнти

  • Варений буряк
  • Квашена капуста (по об’єму 1:1 до буряку)
  • Цибуля
  • Рослинна олія

Етапи приготування

  1. Варений буряк натерти на грубій тертці.
  2. До буряка додати квашену капусту.
  3. Нарізати цибулю та додати до решти інгредієнтів.
  4. Заправити салат олією.
