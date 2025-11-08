Вінегрет на новий лад: рецепт салату з буряком та капустою для холодної пори року

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить вінегрет, але хоче чогось простішого та легшого

Якщо шукаєте легкий і вітамінний салат на осінь чи зиму, спробуйте салат з буряку, квашеної капусти та цибулі. Його можна назвати полегшеною версією вінегрету, адже готується він з меншої кількості продуктів.

Такий салат поєднується з м’ясними та рибними стравами, а також може бути самостійною закускою. Рецептом поділилася кулінарна блогерка _tanyushina_.

Як приготувати салат з буряком та квашеною капустою

Інгредієнти

Варений буряк

Квашена капуста (по об’єму 1:1 до буряку)

Цибуля

Рослинна олія

Етапи приготування