Вінегрет на новий лад: рецепт салату з буряком та капустою для холодної пори року
-
-
Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить вінегрет, але хоче чогось простішого та легшого
Якщо шукаєте легкий і вітамінний салат на осінь чи зиму, спробуйте салат з буряку, квашеної капусти та цибулі. Його можна назвати полегшеною версією вінегрету, адже готується він з меншої кількості продуктів.
Такий салат поєднується з м’ясними та рибними стравами, а також може бути самостійною закускою. Рецептом поділилася кулінарна блогерка _tanyushina_.
Як приготувати салат з буряком та квашеною капустою
Інгредієнти
- Варений буряк
- Квашена капуста (по об’єму 1:1 до буряку)
- Цибуля
- Рослинна олія
Етапи приготування
- Варений буряк натерти на грубій тертці.
- До буряка додати квашену капусту.
- Нарізати цибулю та додати до решти інгредієнтів.
- Заправити салат олією.