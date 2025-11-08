Винегрет по-новому: рецепт салата со свеклой и капустой для холодного времени года
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот салат – настоящая находка для тех, кто любит винегрет, но хочет чего-то попроще и полегче
Если ищете легкий и витаминный салат на осень или зиму, попробуйте салат из свеклы, квашеной капусты и лука. Его можно назвать облегченной версией винегрета, ведь готовится он из меньшего количества продуктов.
Такой салат сочетается с мясными и рыбными блюдами и может быть самостоятельной закуской. Рецептом поделилась кулинарная блогерша _tanyushina_.
Как приготовить салат со свеклой и квашеной капустой
Ингредиенты
- Вареная свекла
- Квашеная капуста (по объему 1:1 к свекле)
- Лук
- Растительное масло
Этапы приготовления
- Вареную свеклу натереть на крупной терке.
- К свекле добавить квашеную капусту.
- Нарезать лук и добавить к остальным ингредиентам.
- Заправить салат растительным маслом.