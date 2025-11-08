Укр

Винегрет по-новому: рецепт салата со свеклой и капустой для холодного времени года

Наталья Граковская
Читати українською
Легкий салат со свеклой и квашеной капустой
Легкий салат со свеклой и квашеной капустой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот салат – настоящая находка для тех, кто любит винегрет, но хочет чего-то попроще и полегче

Если ищете легкий и витаминный салат на осень или зиму, попробуйте салат из свеклы, квашеной капусты и лука. Его можно назвать облегченной версией винегрета, ведь готовится он из меньшего количества продуктов.

Такой салат сочетается с мясными и рыбными блюдами и может быть самостоятельной закуской. Рецептом поделилась кулинарная блогерша _tanyushina_.

Как приготовить салат со свеклой и квашеной капустой

Ингредиенты

  • Вареная свекла
  • Квашеная капуста (по объему 1:1 к свекле)
  • Лук
  • Растительное масло

Этапы приготовления

  1. Вареную свеклу натереть на крупной терке.
  2. К свекле добавить квашеную капусту.
  3. Нарезать лук и добавить к остальным ингредиентам.
  4. Заправить салат растительным маслом.
