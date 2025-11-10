Мінімум зусиль — максимум ефекту: салат "Квітка" ви приготуєте за 10 хвилин (відео)
Смачний та простий салат
Салати — це легкі та різноманітні страви, які можна подавати як закуску або окрему страву. Вони бувають овочеві, м’ясні, морепродуктові та комбіновані.
Наприклад, салат з куркою за 10 хвилин уже давно завоював популярність завдяки швидкому приготуванню та насиченому смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати салат "Квітка", який виглядає святково та виходить дуже смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "babusyni_retsepty".
Як приготувати салат "Квітка"
Інгредієнти:
- копчене куряче філе — 300 г;
- мариновані печериці — 250 г;
- консервована кукурудза — за смаком;
- яйця — 4 шт;
- чипси — для прикраси;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування:
- Відварити яйця та нарізати кубиками.
- Нарізати копчене куряче філе та мариновані печериці.
- З’єднати усі інгредієнти у великій мисці.
- Додати кукурудзу та майонез, добре перемішати.
- Викласти салат у форму або на тарілку та сформувати "квітку".
- Прикрасити чіпсами та подавати.
Салат "Квітка" виходить ніжним, ароматним та красивим на подачу. Він стане чудовою прикрасою святкового столу або швидким варіантом для сімейного обіду.