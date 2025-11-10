Мінімум зусиль — максимум ефекту: салат "Квітка" ви приготуєте за 10 хвилин (відео)

Смачний та простий салат

Салати — це легкі та різноманітні страви, які можна подавати як закуску або окрему страву. Вони бувають овочеві, м’ясні, морепродуктові та комбіновані.

Наприклад, салат з куркою за 10 хвилин уже давно завоював популярність завдяки швидкому приготуванню та насиченому смаку. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати салат "Квітка", який виглядає святково та виходить дуже смачним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "babusyni_retsepty".

Як приготувати салат "Квітка"

Інгредієнти:

копчене куряче філе — 300 г;

мариновані печериці — 250 г;

консервована кукурудза — за смаком;

яйця — 4 шт;

чипси — для прикраси;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити яйця та нарізати кубиками. Нарізати копчене куряче філе та мариновані печериці. З’єднати усі інгредієнти у великій мисці. Додати кукурудзу та майонез, добре перемішати. Викласти салат у форму або на тарілку та сформувати "квітку". Прикрасити чіпсами та подавати.

Салат "Квітка" виходить ніжним, ароматним та красивим на подачу. Він стане чудовою прикрасою святкового столу або швидким варіантом для сімейного обіду.