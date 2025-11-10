Минимум усилий – максимум эффекта: салат "Цветок" вы приготовите за 10 минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вкусный и простой салат
Салаты – это легкие и разнообразные блюда, которые можно подавать в качестве закуски или отдельного блюда. Они бывают овощные, мясные, морепродуктовые и комбинированные.
К примеру, салат с курицей за 10 минут уже давно завоевал популярность благодаря быстрому приготовлению и насыщенному вкусу. Но сегодня мы предлагаем приготовить салат "Цветок", который выглядит празднично и получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "babusyni_retsepty".
Как приготовить салат "Цветок"
Ингредиенты:
- копченое куриное филе — 300 г;
- маринованные шампиньоны — 250 г;
- консервированная кукуруза – по вкусу;
- яйца — 4 шт.;
- чипсы – для украшения;
- майонез – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить яйца и порезать кубиками.
- Нарезать копченое куриное филе и маринованные шампиньоны.
- Соедините все ингредиенты в большой миске.
- Добавить кукурузу и майонез, хорошо перемешать.
- Выложить салат в форму или на тарелку и сформировать "цветок".
- Украсить чипсами и подавать.
Салат "Цветок" получается нежным, ароматным и красивым на подачу. Он станет отличным украшением праздничного стола или быстрым вариантом для семейного обеда.