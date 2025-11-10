Укр

Минимум усилий – максимум эффекта: салат "Цветок" вы приготовите за 10 минут (видео)

Мария Швец
Салат "Цветок"
Салат "Цветок". Фото instagram.com

Вкусный и простой салат

Салаты – это легкие и разнообразные блюда, которые можно подавать в качестве закуски или отдельного блюда. Они бывают овощные, мясные, морепродуктовые и комбинированные.

К примеру, салат с курицей за 10 минут уже давно завоевал популярность благодаря быстрому приготовлению и насыщенному вкусу. Но сегодня мы предлагаем приготовить салат "Цветок", который выглядит празднично и получается очень вкусным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "babusyni_retsepty".

Как приготовить салат "Цветок"

Ингредиенты:

  • копченое куриное филе — 300 г;
  • маринованные шампиньоны — 250 г;
  • консервированная кукуруза – по вкусу;
  • яйца — 4 шт.;
  • чипсы – для украшения;
  • майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца и порезать кубиками.
  2. Нарезать копченое куриное филе и маринованные шампиньоны.
  3. Соедините все ингредиенты в большой миске.
  4. Добавить кукурузу и майонез, хорошо перемешать.
  5. Выложить салат в форму или на тарелку и сформировать "цветок".
  6. Украсить чипсами и подавать.

Салат "Цветок" получается нежным, ароматным и красивым на подачу. Он станет отличным украшением праздничного стола или быстрым вариантом для семейного обеда.

