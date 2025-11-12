Салат за пять минут, который удивит даже гурманов: нежный творог и крабовые палочки создают взрыв вкуса (видео)

Вкусное и простое блюдо

Салат с крабовыми палочками и помидорами – это классическая закуска, которая бывает разной: от простых слоев до изящного салата "Цветок", где ингредиенты выкладывают в виде красивых лепестков. Такие салаты часто готовят на праздники, потому что они выглядят эффектно и аппетитно.

Но сегодня предлагаем быстрый вариант, который можно приготовить всего за 5 минут, не жертвуя вкусом и оригинальностью. Он подойдет как для повседневного стола, так и для торжественной подачи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и помидорами

Ингредиенты (на форму 24 см):

творог – 320 г;

сметана – 2-3 ст. л.;

чеснок – 1-2 зубчика;

крабовые палочки – 400 г;

майонез – 2-3 ст. л.;

помидоры – 4-5 шт.;

укроп – небольшой пучок;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления: