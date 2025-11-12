Салат за пять минут, который удивит даже гурманов: нежный творог и крабовые палочки создают взрыв вкуса (видео)
Вкусное и простое блюдо
Салат с крабовыми палочками и помидорами – это классическая закуска, которая бывает разной: от простых слоев до изящного салата "Цветок", где ингредиенты выкладывают в виде красивых лепестков. Такие салаты часто готовят на праздники, потому что они выглядят эффектно и аппетитно.
Но сегодня предлагаем быстрый вариант, который можно приготовить всего за 5 минут, не жертвуя вкусом и оригинальностью. Он подойдет как для повседневного стола, так и для торжественной подачи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить салат с крабовыми палочками и помидорами
Ингредиенты (на форму 24 см):
- творог – 320 г;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- крабовые палочки – 400 г;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- помидоры – 4-5 шт.;
- укроп – небольшой пучок;
- соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Смешать творог со сметаной, натертым чесноком, мелко нарезанным укропом, солью и перцем. Выложить смесь первым слоем.
- Нарезать крабовые палочки и выложить вторым слоем. Сделать сверху майонезную сеточку.
- Помидоры порезать маленькими кубиками и выложить третьим слоем. Украсить по желанию зеленым луком и дополнительным майонезом.