Салат за пять минут, который удивит даже гурманов: нежный творог и крабовые палочки создают взрыв вкуса (видео)

Мария Швец
Салат с крабовыми палочками и помидорами
Салат с крабовыми палочками и помидорами.

Вкусное и простое блюдо

Салат с крабовыми палочками и помидорами – это классическая закуска, которая бывает разной: от простых слоев до изящного салата "Цветок", где ингредиенты выкладывают в виде красивых лепестков. Такие салаты часто готовят на праздники, потому что они выглядят эффектно и аппетитно.

Но сегодня предлагаем быстрый вариант, который можно приготовить всего за 5 минут, не жертвуя вкусом и оригинальностью. Он подойдет как для повседневного стола, так и для торжественной подачи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и помидорами

Ингредиенты (на форму 24 см):

  • творог – 320 г;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • крабовые палочки – 400 г;
  • майонез – 2-3 ст. л.;
  • помидоры – 4-5 шт.;
  • укроп – небольшой пучок;
  • соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Смешать творог со сметаной, натертым чесноком, мелко нарезанным укропом, солью и перцем. Выложить смесь первым слоем.
  2. Нарезать крабовые палочки и выложить вторым слоем. Сделать сверху майонезную сеточку.
  3. Помидоры порезать маленькими кубиками и выложить третьим слоем. Украсить по желанию зеленым луком и дополнительным майонезом.
