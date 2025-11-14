Рус

Цю страву часто готували у 90-ті: рецепт універсальної підливи із сосисок

Наталя Граковська
Підлива із сосисок у томатному соусі смакує з будь-яким гарніром
Підлива із сосисок у томатному соусі смакує з будь-яким гарніром

Бюджетна страва з сосисками готується дуже просто та швидко

У 90-ті роки на прилавках магазинів не було такого достатку продуктів, як сьогодні, а багато сімей просто не могли дозволити собі дорогі інгредієнти. Тому господиням доводилося вигадувати прості рецепти з того, що було під рукою. Однією з таких страв була підлива із сосисок з томатом, цибулею та морквою.

Рецептом цієї підливи поділилися на TikTok-сторінці КРАФТОВА ЇЖА. Готову страву із сосисок з овочами можна подавати й на обід, і на вечерю з картопляним пюре, макаронами, рисом або іншими крупами.

Як приготувати підливу з сосисок у томаті

Інгредієнти

  • Сосиски — 5 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Вода — 250 мл
  • Борошно — 1/2 ст. л.
  • Сіль, перець — на смак

Етапи приготування

  1. На розігрітій сковороді з маслом обсмажуємо нарізану кубиками цибулю.
  2. Додаємо натерту на дрібну тертку моркву. Перемішуємо та обсмажуємо протягом кількох хвилин.
  3. Солимо, перчимо, перемішуємо і додаємо борошно.
  4. Обсмажуємо, додаємо томатну пасту, трохи солі, воду та перемішуємо.
  5. Коли підлива закипить, додаємо нарізані сосиски. Накриваємо кришкою і тушкуємо протягом 5 хвилин.
