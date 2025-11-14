Цю страву часто готували у 90-ті: рецепт універсальної підливи із сосисок
Бюджетна страва з сосисками готується дуже просто та швидко
У 90-ті роки на прилавках магазинів не було такого достатку продуктів, як сьогодні, а багато сімей просто не могли дозволити собі дорогі інгредієнти. Тому господиням доводилося вигадувати прості рецепти з того, що було під рукою. Однією з таких страв була підлива із сосисок з томатом, цибулею та морквою.
Рецептом цієї підливи поділилися на TikTok-сторінці КРАФТОВА ЇЖА. Готову страву із сосисок з овочами можна подавати й на обід, і на вечерю з картопляним пюре, макаронами, рисом або іншими крупами.
Як приготувати підливу з сосисок у томаті
Інгредієнти
- Сосиски — 5 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Вода — 250 мл
- Борошно — 1/2 ст. л.
- Сіль, перець — на смак
Етапи приготування
- На розігрітій сковороді з маслом обсмажуємо нарізану кубиками цибулю.
- Додаємо натерту на дрібну тертку моркву. Перемішуємо та обсмажуємо протягом кількох хвилин.
- Солимо, перчимо, перемішуємо і додаємо борошно.
- Обсмажуємо, додаємо томатну пасту, трохи солі, воду та перемішуємо.
- Коли підлива закипить, додаємо нарізані сосиски. Накриваємо кришкою і тушкуємо протягом 5 хвилин.