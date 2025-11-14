Цю страву часто готували у 90-ті: рецепт універсальної підливи із сосисок

Бюджетна страва з сосисками готується дуже просто та швидко

У 90-ті роки на прилавках магазинів не було такого достатку продуктів, як сьогодні, а багато сімей просто не могли дозволити собі дорогі інгредієнти. Тому господиням доводилося вигадувати прості рецепти з того, що було під рукою. Однією з таких страв була підлива із сосисок з томатом, цибулею та морквою.

Рецептом цієї підливи поділилися на TikTok-сторінці КРАФТОВА ЇЖА. Готову страву із сосисок з овочами можна подавати й на обід, і на вечерю з картопляним пюре, макаронами, рисом або іншими крупами.

Як приготувати підливу з сосисок у томаті

Інгредієнти

Сосиски — 5 шт.

Цибуля — 1 шт.

Морква – 1 шт.

Томатна паста – 1 ст. л.

Вода — 250 мл

Борошно — 1/2 ст. л.

Сіль, перець — на смак

Етапи приготування