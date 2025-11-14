Это блюдо часто готовили в 90-е: рецепт универсальной подливы из сосисок

Бюджетное блюдо из сосисок готовится очень просто и быстро

В 90-е годы на прилавках магазинов не было такого изобилия продуктов, как сегодня, а многие семьи просто не могли позволить себе дорогие ингредиенты. Поэтому хозяйкам приходилось придумывать простые рецепты из того, что было под рукой. Одним из таких блюд была подлива из сосисок с томатом, луком и морковью.

Рецептом этой подливы поделились на TikTok-странице КРАФТОВА ЇЖА. Готовое блюдо из сосисок с овощами можно подавать и на обед, и на ужин с картофельным пюре, макаронами, рисом или другими крупами.

Как приготовить подливу из сосисок в томате

Ингредиенты

Сосиски — 5 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст.л.

Вода — 250 мл.

Мука — ½ ст.л.

Соль, перец — по вкусу

Этапы приготовления