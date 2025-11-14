Укр

Это блюдо часто готовили в 90-е: рецепт универсальной подливы из сосисок

Наталья Граковская
Подлива из сосисок в томатном соусе подходит к любому гарниру
Подлива из сосисок в томатном соусе подходит к любому гарниру. Фото Скриншот YouTube

Бюджетное блюдо из сосисок готовится очень просто и быстро

В 90-е годы на прилавках магазинов не было такого изобилия продуктов, как сегодня, а многие семьи просто не могли позволить себе дорогие ингредиенты. Поэтому хозяйкам приходилось придумывать простые рецепты из того, что было под рукой. Одним из таких блюд была подлива из сосисок с томатом, луком и морковью.

Рецептом этой подливы поделились на TikTok-странице КРАФТОВА ЇЖА. Готовое блюдо из сосисок с овощами можно подавать и на обед, и на ужин с картофельным пюре, макаронами, рисом или другими крупами.

Как приготовить подливу из сосисок в томате

Ингредиенты

  • Сосиски — 5 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 1 ст.л.
  • Вода — 250 мл.
  • Мука — ½ ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу

Этапы приготовления

  1. На разогретой сковороде с маслом обжариваем нарезанный кубиками лук.
  2. Добавляем натертую на мелкую терку морковь. Перемешиваем и обжариваем в течение нескольких минут.
  3. Солим, перчим, перемешиваем и добавляем муку.
  4. Обжариваем, добавляем томатную пасту, немного соли, воду и перемешиваем.
  5. Когда подлива закипит, добавляем нарезанные сосиски. Накрываем крышкой и тушим в течение 5 минут.
