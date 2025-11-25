Допоможе не лише заморозка: як зробити терпку хурму солодкою

Перевірені способи прискорити дозрівання хурми в домашніх умовах

Хурма — один із найяскравіших фруктів осінньо-зимового сезону. Але радість від її купівлі затьмарюється, якщо плоди недозрілі, тверді та в'яжуть на смак.

На щастя, це можна легко виправити. Існують прості та перевірені способи, які допоможуть швидко "довести" хурму до стиглості просто вдома і без зайвих зусиль.

Як прискорити дозрівання хурми — лайфхаки

Найшвидший спосіб – заморожування

Покладіть тверду хурму цілою в морозильну камеру на 12–24 години. Потім дістаньте плоди, дайте їм повністю відтанути при кімнатній температурі. Після розморожування хурма стає м'якою і солодкою.

Цей спосіб ідеальний, якщо вам потрібно "дозріти" хурму буквально за добу. Смак буде як у перестиглої хурми сорту "Корольок" – ніжний та майже желеподібний.

Ще один спосіб — покласти хурму разом з іншими фруктами в пакет

Візьміть звичайний паперовий пакет (не поліетиленовий!) і покладіть у нього 2–3 стиглих яблука або банана (чим стигліші – тим краще) та 3–6 штук твердої хурми. Щільно закрийте пакет і залиште в темному місці при кімнатній температурі. Відкрийте пакет через 24–48 годин. Зазвичай хурма стає м'якою і солодкою вже на другий день.

Ці лайфхаки виручать у випадку, якщо вдома опинилися недозрілі плоди, але набагато простіше та приємніше одразу купити стиглу та солодку хурму.

Як вибрати стиглу хурму в магазині чи на ринку

Колір має бути насичено-помаранчевим або червоно-помаранчевим, майже просвічувати (у "Королька" може бути коричнева м'якоть усередині навіть при твердій шкірці).

Шкірка гладка, блискуча, без зелених ділянок біля плодоніжки.

На дотик хурма має бути злегка м'якою, особливо навколо плодоніжки, якщо це не сорти "Шарон" або "Персимон", які спеціально виведені твердими.

Листя хурми має бути сухим і коричневим, а не зеленим.

Стигла хурма пахне солодко та приємно, недозріла майже не має запаху.

